Племінниці принцеси Діани викликали фурор на вечірці Dior

Близнюки леді Амелія і леді Еліза виходять з тіні своєї блискучої сестри Кітті Спенсер

29-річні сестри Еліза й Амелія Спенсер, племінниці принцеси Діани і рідні сестри Кітті Спенсер, яка нещодавно вийшла заміж, прибули з ПАР заради розкішної вечірки Dior у Дюссельдорфі, Німеччина. Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Леді Амелія й Еліза зовсім нещодавно переїхали в Лондон і вже стали зірками всіх світських прийомів британської столиці. Вони і раніше були завсідниками перших сторінок таблоїдів. Однак, тепер, коли їхня сестра Кітті вийшла заміж і вже не так часто виходить у світ, у сестер є всі шанси посісти її місце. Тріо сестер Спенсер уже викликало фурор на вечірці Perfect Magazine і показі NoMad на Лондонському тижні моди минулої неділі. А до цього вони приїжджали на Венеційський кінофестиваль.

[ + – ] Леді Амелія Спенсер і леді Еліза Спенсер на вечірці Dior у Дюссельдорфі Фото: Getty Images

Відомо, що леді Амелія Спенсер переїхала з Кейптауна зі своїм нареченим Грегом Маллеттом і підписала разом із сестрою Елізою контракт з модельним агентством Storm Model Management.

Амелія мріє стати організатором весіль, а Еліза — дизайнером інтер'єрів. Після розлучення їхніх батька і матері, дівчата довгий час жили в ПАР, тоді як їхній батько, рідний брат принцеси Діани, повернувся в родовий маєток.

У них є дві зведені сестри і зведений брат від другого і третього шлюбу батька та зведений брат від другого шлюбу матері.

Раніше в цьому році Спенсер були названі журналом Tatler найкрасивішими та елегантними сестрами-селебріті.

А леді Амелія зізналася, що вони дуже близькі з Елізою. "Ми любимо робити одне і те ж, і в нас одне коло друзів. Але вона моя найкраща подруга, як і я її", — розповіла дівчина.

Сестри Спенсер зізналися, що їм дуже подобалося жити в родовому маєтку родини — маєтку Олторп, де виросла принцеса Діана. І вони зберегли теплі спогади про леді Ді. "Ми були дуже близькі", — розповіли дівчата.

Нагадаємо, раніше Кітті Спенсер розповіла про свого брата, Луї Спенсера, сина Чарльза Спенсера, молодшого брата покійної принцеси Діани, і його першої дружини Кетрін Локвуд. Саме Луї успадкує титул графа Спенсера і родовий маєток.