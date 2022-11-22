Ольга Куриленко та сестри Спенсер вийшли у світ у розкішному вбранні

Ольга Куриленко давно не з'являлася на публіці, тож її вихід у прозорій сукні від українського бренду став сенсацією.

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У лондонському готелі "Дорчестер" відбулася церемонія нагородження Walpole British Luxury Awards. І на ньому з'явилися завсідники найшикарніших вечірок: племінниці принцеси Діани — сестри Спенсер та українська акторка Ольга Куриленко. Про це пише Daily Mail.

43-річна зірка фільму про Джеймса Бонда з'явилася в розкішній прозорій сукні, яка наголошувала на її фігурі.

Химерне плаття Ольги відрізнялося асиметричним вирізом з контрастними прозорими та чорними вставками. Сукню від українського бренду Frolov вартістю три тисячі доларів вона доповнила прикрасами Vrai з діамантами.

[ + – ] Ольга Куриленко у сукні від українського бренду Фото: Getty Images

Премія Walpole British Luxury Awards — це витончене святкування досягнень творчості, дизайну, інновацій, таланту та майстерності. Щорічна церемонія вшановує тих людей та бренди, які досягли вершин майстерності у різних категоріях.

Також на вечірці були присутні знамениті племінниці покійної принцеси Діани: леді Еліза та леді Амелія Спенсер.

[ + – ] Леді Амелія та леді Еліза Спенсер Фото: Getty Images

Близнючки славляться тим, що завжди з'являються у схожих за стилем вбраннях.

Леді Еліза одягла на захід асиметричну чорну сукню з гостроцікавими вирізами.

А леді Амелія обрала чорну закриту сукню, розшиту сріблястими паєтками, з так званими "ангельськими" рукавами та V-подібним вирізом.

Зберігаючи мінімалізм та фірмовий стиль, сестри Спенсер доповнили свої образи діамантовими прикрасами.

Нагадаємо, сестри Спенсер нещодавно переїхали з ПАР до Лондона та вже стали зірками всіх світських прийомів британської столиці. Улюбленки модних таблоїдів відвідують практично всі розкішні вечори та прийоми.

Після того, як їхня рідна сестра Кітті Спенсер вийшла заміж і вже не так часто з'являється на публіці, дівчата тепер посіли її місце.