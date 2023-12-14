Климатическая катастрофа и принц Гарри на троне: опубликованы прогнозы Нострадамуса на 2024 год

В 2024 году миру грозит война на море, новый король и ухудшение климата. Или, по крайней мере, так утверждает французский астролог 16 века Нострадамус.

Принц Гарри может стать королем Англии в 2024 году, согласно трудам самого известного провидца истории — французского астролога XVI века Нострадамуса. Его печально известная работа Les Propheties ("Пророчества"), опубликованная в 1555 году, предсказывает будущее с помощью 942 катренов — поэтических стихов. И теперь журналисты поинтересовались, что Нострадамус предсказывает на 2024 год, пишет Daily Mail.

Ранее в катренах Нострадамуса видели предсказание теракта 11 сентября, приход к власти Адольфа Гитлера и развитие ИИ.

Конфронтация с Китаем

Джо Байден и Си Цзиньпин встретились в прошлом месяце в попытке снизить напряженность между своими странами, но Нострадамус предсказал конфликт с "красным противником".

Встреча лидеров Китая и США Фото: Getty Images

В одном из катренов описывается "бой и морское сражение", также он пишет, что "красный противник побледнеет от страха, повергнув в ужас великий Океан".

Фанаты Нострадамуса считают, что "красный противник" – это Китай, а упоминания о военно-морском конфликте выглядят жутковато в свете обостряющейся дискуссии о государстве Тайвань, остров которого расположен на стыке Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей.

И этого конфликта, безусловно, следует избегать, если рассматриваемым противником является Китай, поскольку Пекин может похвастаться самым большим военно-морским флотом на планете.

Королевская суматоха

Также в его катренах нашли намек на то, что принц Гарри займет трон Великобритании, потому что "король островов" будет "изгнан силой".

Принц Гарри Фото: Getty

Британский писатель и комментатор Нострадамуса Марио Ридинг заявил, что в катренах говорится, что "король островов" будет изгнан и его заменит тот, "у кого не будет никаких признаков короля". Его Ридинг интерпретировал как принца Гарри, заменяющего короля Чарльза на троне.

Климатическая катастрофа

Нострадамус предсказывает в одном из своих катренов, что "сухая земля станет еще более пересушенной", а за последний год количество лесных пожаров, наводнений и засух уже резко возросло.

Поскольку 2024 год наступит сразу после саммита COP28, этот прогноз Нострадамуса может опираться на декабрьские события в Дубае, которые, как ожидается, побьют рекорды по выбросам углекислого газа – что не очень хороший знак.

Лесные пожары в Греции Фото: Соцсети

Нострадамус предсказывает: "Сухая земля станет еще более сухой, и когда это увидят, произойдут великие наводнения".

В другом месте он предупреждает о штормах, ведущих к голоду. "Очень великий голод через чумную волну", — сказал он.

Новый Папа

По данным Les Propheties, король — не единственная крупная фигура в очереди на замену.

Папа Франциск Фото: Getty Images

Папа Франциск, которому сейчас около 80 лет, и который в последнее время страдает от проблем со здоровьем, якобы уже скоро оставить свой пост в Ватикане.

Один отрывок гласит: "Через смерть очень старого понтифика, будет избран римлянин в добром возрасте, О нем скажут, что он ослабляет свой престол, Но долго он будет сидеть и вести ожесточенную деятельность".

В чем Нострадамус был якобы прав относительно 2023 года?

Также Ридинг отмечает, что некоторые из предсказаний Нострадамуса применимы и к году, который уже проходит.

Одно из предсказаний, которое можно применить как к 2022, так и к 2023 году, касается роста стоимости жизни после вторжения России в Украину.

"Настолько высоко поднимется бушель пшеницы!", — также Нострадамус писал: "Этот человек будет есть своих собратьев".

С февраля 2022 года цены на пшеницу выросли до даже более высокого уровня, чем те, которые наблюдались после финансового краха конца 2000-х годов, и сейчас они только начинают падать до довоенного уровня.

И хотя пророчество о каннибализме пока не сбылось, метафорически это предсказание можно применить насчет кровопролитной войны между РФ и Украиной.

Кто такой Нострадамус

Мишель де Нотрдам — это французский врач-фармацевт, писатель, поэт, астролог и алхимик. Он происходил из семьи евреев-сефардов, знал несколько языков и учился в Авиньонском университете. Его первая жена и дети погибли от чумы, также у него были проблемы с инквизицией. Но Нострадамуса, как он сам себя называл, ценили за его знания в медицине за которую ему даже пожаловали пожизненную пенсию. В 1555 году Нострадамус опубликовал свой первый астрологический альманах, и в том же году в Лионе выходит в свет первое издание Центурий, содержащее 353 катрена с предисловием сыну Сезару. Его астрологические расчеты содержали много ошибок, за что астрологи того времени критиковали Нострадамуса. Впрочем, некоторые из его предсказаний сбывались, так что и оставленные им 942 катрена считаются пророческими, хоть смысл, заключенный в них можно интерпретировать по-разному.

Напомним, ранее астрологи предположили, какие знаки Зодиака обогатятся в 2024 году.