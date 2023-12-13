Осторожнее в Ретроградный Меркурий: кого из знаков Зодиака ждет опасность с 13 декабря 2023 года

В период с 13 декабря 2023 по 2 января 2024 года нас ожидает ретроградный Меркурий, который разворачивается в знаке Козерога. Астрологи рассказали, каким знакам Зодиака стоит быть особенно осторожными в этот период.

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Астролог Анжела Перл рассказала, кому из знаков Зодиака стоит проявить осторожность в период Ретроградного Меркурия.

Стрелец

У Стрельцов Меркурий разворачивается в 2-м доме гороскопа, который отвечает за покупки и финансы. Вам стоит быть осторожнее в этот период в финансовых решениях — крупные покупки до 15 сентября лучше не совершать. Также возможен обмен или возврат товара — или приобретенному вами, или купленного у вас. Вам лучше пересмотреть в этот период свои расходы, чтобы сохранить финансовую стабильность.

Водолей

У Водолеев Меркурий разворачивается в 12-м доме гороскопа, который отвечает за прошлое. Будьте осторожны, ведь вас может захлестнуть волна ностальгии за тем, чего уже не вернуть. Возможны неожиданные встречи с людьми из прошлого — это касается как личной жизни, так и дружеских отношений. Но старайтесь трезво оценивать ситуацию и не поддаваться на эмоции.

Телец

У вас Меркурий разворачивается в 9-м доме гороскопа, который отвечает за поездки за границу или недалекие путешествия. Будьте предельно осторожны с документами в поездках — обезопасьте себя от их потери или кражи. Также стоит быть внимательнее с датами бронирования и временем выезда или вылета, ведь очень высока вероятность путаницы с цифрами, лучше все перепроверять по несколько раз.

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