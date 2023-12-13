Обережніше в Ретроградний Меркурій: на кого зі знаків Зодіаку чекає небезпека з 13 грудня 2023 року

У період із 13 грудня 2023 року до 2 січня 2024 року на нас очікує ретроградний Меркурій, який розгортається у знаку Козерога. Астрологи розповіли, яким знакам Зодіаку варто бути особливо обережними в цей період.

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Астрологиня Анжела Перл розповіла, кому зі знаків Зодіаку варто проявити обережність у період Ретроградного Меркурія.

Стрілець

У Стрільців Меркурій розгортається у 2-му домі гороскопу, який відповідає за покупки і фінанси. Вам варто бути обережнішими в цей період у фінансових рішеннях — великі покупки до 15 вересня краще не робити. Також можливий обмін або повернення товару — або придбаного вами, або купленого у вас. Вам краще переглянути в цей період свої витрати, щоб зберегти фінансову стабільність.

Водолій

У Водоліїв Меркурій розгортається в 12-му домі гороскопа, який відповідає за минуле. Будьте обережні, адже вас може захлеснути хвиля ностальгії за тим, чого вже не повернути. Можливі несподівані зустрічі з людьми з минулого — це стосується як особистого життя, так і дружніх стосунків. Але намагайтеся тверезо оцінювати ситуацію і не піддаватися на емоції.

Телець

У вас Меркурій розгортається в 9-му домі гороскопу, який відповідає за поїздки за кордон або недалекі подорожі. Будьте гранично обережні з документами в поїздках — убезпечте себе від їхньої втрати або крадіжки. Також варто бути уважнішими з датами бронювання і часом виїзду або вильоту, адже дуже висока ймовірність плутанини з цифрами, краще все перевіряти по кілька разів.

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