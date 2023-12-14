Бьянка Цензори поставила ультиматум Канье Уэсту

Друзья девушки утверждают, что она больше не хочет быть марионеткой рэпера.

28-летняя Бьянка Цензори, жена 46-летнего американского скандального рэпера Канье Уэста, высказала мужу все, что думает о его гиперконтроле над ней, и поставила ему ультиматум, пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники.

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После того как девушка вернулась из Австралии, куда впервые за год полетела, чтобы навестить родных, и присоединилась к мужу в Дубае, тот отругал ее за нарушение его правил. В частности, Уэсту очень не понравилось, что его жена одевалась прилично и "стала самой собой", общаясь с друзьями и радуясь жизни. Он был зол, что теряет контроль над ее имиджем и поведением.

"Их ссора разгорелась в ту ночь, когда она вышла с ним на свидание, когда была одета нормально, пила и флиртовала. Канье это не понравилось, потому что он знал, что больше не контролирует ситуацию. Она якобы сказала ему, что больше не будет его молчаливой немой марионеткой, и что она не его муза, как Ким (Кардашьян, бывшая жена), и он не может относиться к ней как к таковой. Канье был вынужден ослабить поводок, иначе он потеряет ее. Это был поворотный момент в их отношениях, и с тех пор она показывала проблески своего истинного "я". Это сделало ее друзей такими счастливыми, увидев, как она улыбается, смеется и общается в Майами. Канье никогда не найдет никого лучше нее, и он это знает", – рассказали друзья пары журналистам.

В последние дни Бьянку видели в очень откровенной одежде с плюшевыми игрушками в руках, однако во время вечеринок она была очень веселой и общительной.

На прослушивании альбома Канье в Майами Цензори пришла одетой с ног до головы. На ней были брюки, черный длинный кожаный плащ и красные сапоги со змеиным принтом. Она несла на руках четырехлетнюю дочь Канье, а рядом шли 10-летняя Норт и и восьмилетний Сейнт.

Увидев девушку в таком виде, ее друзья с облегчением увидели, отметив, что она снова показала себя настоящую.

"Друзья Бьянки считают, что было чудесно видеть, как она заменила мягкую игрушку Чикаго, и впервые с тех пор, как она впервые встретилась с Канье, она, казалось, показала намеки на свою истинную сущность. Ее друзьям нравится видеть, как она улыбается и смеется, и она не сдерживалась на его вечеринке по прослушиванию. Она даже общалась с людьми, и это такое облегчение для тех, кто ее знает и любит", – отмечают инсайдеры.

Ранее Фокус писал, за что Бьянка Цензори рассердилась на Ким Кардашьян.