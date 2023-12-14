Наталья Денисенко очаровала сеть редким фото с мужем, который приехал с фронта
Семья актеров уже два года живет отдельно, из-за войны в Украине. Фединчик редко приезжает с фронта к семье.
33-летняя актриса Наталка Денисенко поделилась с поклонниками счастливой новостью о приезде своего мужа, который служит в армии. Совместные фото с мужем и сыном она опубликовала у себя на странице в инстаграм.
В частности, вчера, 13 декабря, актриса исчезла из социальных сетей, а уже сегодня рассказала, почему.
Как выяснилось, неожиданно домой с фронта приехал ее муж, 38-летний актер Андрей Фединчик, с которым они в браке с 2017 года.
"Друзья, я не пропала. Вчера был очень хороший день, расскажу почему... И который закончился печально утром", — сказала актриса.
Уже впоследствии она призналась, что наконец увидела мужа.
"Главная лучшая новость, что приехал наш папа. Но... вечером мы неожиданно узнали, что утром он снова уезжает. Теперь снова не знаем, когда увидимся. Андрюша так соскучился", — сказала Денисенко.
Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине Андрей Фединчик ушел добровольцем защищать Украину на фронте. Все это время актер служит вдали от дома, поэтому редко видится с семьей. Наталка Денисенко признается, что очень скучает по мужу и ей очень его не хватает, однако она очень гордится им.
Отметим, что пара уже шесть лет в браке и имеет общего сына Андрея.
Напомним, Наталка Денисенко показала редкие фото мужа Андрея, который воюет на фронте.