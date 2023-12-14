Наталья Денисенко очаровала сеть редким фото с мужем, который приехал с фронта

Семья актеров уже два года живет отдельно, из-за войны в Украине. Фединчик редко приезжает с фронта к семье.

33-летняя актриса Наталка Денисенко поделилась с поклонниками счастливой новостью о приезде своего мужа, который служит в армии. Совместные фото с мужем и сыном она опубликовала у себя на странице в инстаграм.

В частности, вчера, 13 декабря, актриса исчезла из социальных сетей, а уже сегодня рассказала, почему.

Как выяснилось, неожиданно домой с фронта приехал ее муж, 38-летний актер Андрей Фединчик, с которым они в браке с 2017 года.

"Друзья, я не пропала. Вчера был очень хороший день, расскажу почему... И который закончился печально утром", — сказала актриса.

Уже впоследствии она призналась, что наконец увидела мужа.

Андрей Фединчик и Наталка Денисенко Фото: https://www.instagram.com/natalka_denisenko/

"Главная лучшая новость, что приехал наш папа. Но... вечером мы неожиданно узнали, что утром он снова уезжает. Теперь снова не знаем, когда увидимся. Андрюша так соскучился", — сказала Денисенко.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине Андрей Фединчик ушел добровольцем защищать Украину на фронте. Все это время актер служит вдали от дома, поэтому редко видится с семьей. Наталка Денисенко признается, что очень скучает по мужу и ей очень его не хватает, однако она очень гордится им.

Отметим, что пара уже шесть лет в браке и имеет общего сына Андрея.

Напомним, Наталка Денисенко показала редкие фото мужа Андрея, который воюет на фронте.