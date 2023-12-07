Наталка Денисенко показала редкие фото мужа Андрея, который воюет на фронте

Андрей Фединчик уже около двух лет служит в армии

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33-летняя актриса Наталья Денисенко, муж которой служит в ВСУ, показала редкие фото с ним. Фотографию она опубликовала у себя в Instagram.

На фото супруги едут в машине, в это время Андрей за рулем одет в военную форму. Рядом счастливая и улыбающаяся Наталья делает селфи на фоне мужа. Она одета в белую майку и имеет слегка подкрученные волосы. Судя по фону за окном машины фото архивное, ведь видно, что зеленые листья на деревьях. Известно, что Андрей не часто бывает дома с начала полномасштабной войны.

Фото с любимым Денисенко посвятила поздравлению всех причастных с Днем ВСУ.

Под заметкой актриса призналась, что редко видится с мужем, однако очень благодарна ему и всем, кто защищает Украину на фронте. Также она подчеркнула, что очень гордится своим мужем.

Актриса также отметила, что отныне День ВСУ и День святого Николая совпадают в один день, 6 декабря, однако государственный праздник пока точно в приоритете.

Она поблагодарила Вооруженные Силы за возможность провести сказочный праздник вместе с сыном.

Уже вечером Наталья опубликовала видео на котором вместе с 6-летним сыном украшают новогоднюю елку. На видео Наталья показала романтическую зимнюю атмосферу и теплые объятия с сыном Андреем.

Напомним, что ждет судьбу Комаровского после заявления отдать территории — таролог озвучила прогноз.