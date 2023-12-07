Что ждет судьбу Комаровского после заявления отдать территории — таролог озвучила прогноз

Врач Комаровский готов отдать территории ради жизни украинцев.

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Таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская рассказала, что ждет судьбу известного украинского педиатра Евгения Комаровского. Об этом она рассказала на ютуб-канале "АстроЛюкс".

На днях врач Комаровский сделал громкое заявление, которое озадачило украинцев и натолкнуло на негативные мысли относительно его репутации. В эфире журналиста и блогера Александра Шелеста, Комаровский сделал скандальное заявление в котором сказал, что Украине стоит определиться, что ей дороже люди или квадратные метры. Таким образом намекнув, что возможно было правильным отдать часть территорий государства, чтобы сохранить жизнь украинцев.

Также он уточнил, если бы выбор стоял перед ним, то он бы сохранил жизни людей и отдал территории.

Конечно такие аргументы от известного врача озадачили украинцев, которые патриотически настроены вернуть каждый клочок нашей земли.

На фоне этого начали появляться сомнительные мнения относительно судьбы и компетенции врача Комаровского.

Именно поэтому известная таролог Людмила Хомутовская проверила на картах, что ждет его судьбу.

По ее словам, ничего страшного за эти слова Комаровскому не будет и его позиция ни на что не повлияет. Поэтому волноваться за его репутацию не стоит. У него все будет хорошо.

"Если кто-то думает, что будет что-то глобальное, будут ли какие-то разборки, то я думаю, что разборки будут. Но он все-таки личность, которая отвечает сама за себя, он не входит ни в какие коалиции. И это все спустится на уровень возможно каких-то штрафов. Я не вижу такой угрозы для Коморовского, или деньги заберут, или с ним какую-то расправу сделают, такого не будет. Будет неприятно, придется защищать себя и свое мнение. Будут какие-то внутренние разборки. Глобально с ним ничего не произойдет", — отметила Хомутовская.

Напомним, таролог рассекретила, кто отравил жену Буданова.