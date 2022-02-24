Не отдавайте своих детей, не забирайте моих! – Комаровский обратился к россиянам

Евгений Комаровский просит россиян не молчать и образумить свое руководство.

Известный украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский опубликовал на своей странице в Instagram обращение, в котором призвал их хоть как-то повлиять на руководство страны, войска которой вторглись на территории Украины утром 24 февраля.

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В первую очередь он подчеркнул, что ни он, ни его дети, ни внуки никуда из родного Харькова не уехали. За те семь часов, что прошли с момента первых обстрелов, украинцы, по его словам, все поняли и с трудом, но все же приняли происходящее.

"Я сейчас пишу не для наших. Я пишу для жителей России. Вас десятки миллионов. Именно десятки миллионов тех, кто читает мои книги, смотрит мои программы, кому я реально помог за те 40 лет, что лечу детей, учу родителей, отвечаю на тысячи вопросов. Сейчас тысячи мальчишек, которых вы вырастили здоровенькими, смотрят на мою страну в прицел, нажимают на кнопку "пуск", умирают и будут умирать. Вспомните, как вы читали детям пророческое "Тараканище" – да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка. Не отдавайте своих детей, не забирайте моих. Выходите на улицы, сейчас решается будущее не только моей страны, но и вашей. Они, эти дети, сейчас здесь. Пришли отдавать свои жизни и забирать наши…. Пожалуйста, просыпайтесь!", – говорится в публикации.

Фото: Скриншот

Комаровский поблагодарил своих подписчиков из Узбекистана, Казахстана, Нидерландов, США, Великобритании, Киргизии, Канады и России, выразив надежду, что люди все же прозреют и остановят то, что сейчас происходит.

Напомним, ранее свою поддержку Украине выразили деятели шоу-бизнеса и активисты, а также призвал помочь Украине американский писатель Стивен Кинг.