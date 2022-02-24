Не віддавайте своїх дітей, не забирайте моїх! — Комаровський звернувся до росіян

Євген Комаровський просить росіян не мовчати та розсудити своє керівництво.

Відомий український лікар-педіатр та телеведучий Євген Комаровський опублікував на своїй сторінці в Instagram звернення, у якому закликав їх хоч якось вплинути на керівництво країни, війська якої вторглися на територію України вранці 24 лютого.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Насамперед він наголосив, що ні він, ні його діти, ні онуки нікуди з рідного Харкова не поїхали. За ті сім годин, що минули з моменту перших обстрілів, українці, за його словами, все зрозуміли і важко, але все ж таки прийняли те, що відбувалося.

"Я зараз пишу не для наших. Я пишу для жителів Росії. Вас десятки мільйонів. Саме десятки мільйонів тих, хто читає мої книги, дивиться мої програми, кому я реально допоміг за ті 40 років, що лікую дітей, навчаю батьків, відповідаю на тисячі запитань Зараз тисячі хлопчиків, яких ви виростили здоровенькими, дивляться на мою країну в приціл, натискають на кнопку "пуск", помирають і помиратимуть. Згадайте, як ви читали дітям пророче "Тараканище" – та й яка ж мати погодиться віддати свою дорогу дитину. Не віддавайте своїх дітей, не забирайте моїх. Виходьте на вулиці, зараз вирішується майбутнє не тільки моєї країни, а й вашої. Вони, ці діти, зараз тут. Прийшли віддавати свої життя та забирати наші…. Будь ласка, прокидайтесь!" – йдеться в публікації.

Фото: Скриншот

Комаровський подякував своїм підписникам з Узбекистану, Казахстану, Нідерландів, США, Великобританії, Киргизії, Канади та Росії, висловивши надію, що люди все ж таки прозріють і зупинять те, що зараз відбувається.

Нагадаємо, раніше свою підтримку Україні висловили діячі шоу-бізнесу та активісти, а також закликав допомогти Україні американський письменник Стівен Кінг.