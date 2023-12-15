В чем встречать Новый год 2024, чтобы привлечь успех и удачу, – советы от Андре Тана

Дракон, хозяин 2024 года, любит блеск, благородные цвета и хорошие ткани.

Новогодняя ночь не за горами, и самое время окончательно продумать образ, в котором вы встретите 2024 год, год Зеленого Деревянного Дракона и год большой надежды на перемены к лучшему. Известный украинский дизайнер Андре Тан дал несколько практических советов для создания идеального ансамбля.

Цвета

Цвет играет огромную роль в образе. И дело не только в том, актуальный он или не очень. Главное – его символизм и посыл, который мы с его помощью отправляем во вселенную.

Андре Тан рекомендует обратить внимание на следующие цвета:

Черный – это универсальный цвет, который подойдет к любому образу и символизирует силу, элегантность и мистическую энергию.

– это универсальный цвет, который подойдет к любому образу и символизирует силу, элегантность и мистическую энергию. Красный – символизирует счастье, энергию, любовь и удачу в китайской культуре.

– символизирует счастье, энергию, любовь и удачу в китайской культуре. Зеленый – цвет мира, покоя и самого дракона (но есть нюанс – рожденным в год Дракона не рекомендуется одевать зеленые вещи).

– цвет мира, покоя и самого дракона (но есть нюанс – рожденным в год Дракона не рекомендуется одевать зеленые вещи). Золотой – цвет богатства и процветания. Надевайте его, если хотите привлечь в свою жизнь достаток и благополучие, но лучше использовать его в качестве акцента.

Фото: halayalex/Freepik

Перья

Перья – один из любимых элементов Дракона, поэтому в новогоднем ансамбле они будут очень уместны. Кроме того, подчеркивает дизайнер, перья любому образу придают роскошь и статусность.

Блеск и пайетки

По словам Андре тана, пайетки напоминают драконью чешую, а значит, точно не оставят их обладателя равнодушным. К тому же они помогают придать любому наряду яркости и блеска.

Фото: lookstudio/Freepik

Дорогая ткань

Бархат, шелк, атлас и парча – must have новогодней ночи.

"Зеленый Дракон очень любит роскошь и пафос, и именно эти материалы у нас ассоциируются с таким luxury образом. Поэтому, чтобы задобрить символ года, советую остановиться на дорогих и эффектных тканях", – говорит модельер.

Яркие аксессуары

Новогодний роскошный образ будет неполным без ярких аксессуаров. Тан рекомендует выбирать массивные и броские кольца, браслеты, колье. Они привлекут внимание хозяина 2024 года, и он будет к вам благосклонен.

Аксессуары будут весьма уместны в новогоднем образе Фото: Racool_studio/Freepik

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