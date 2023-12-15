15 декабря 2023 года: Павла Латрского - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, а также грустить и унывать.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память преподобного Павла Латрского. Он был уроженцем города Елен в Пергаме. После смерти отца юноша воспитывался в обители святого Стефана во Фригии. Когда же умерла мать, юный монах смог полностью посвятить себя подвигам в монастыре на горе Латр близ Милета. Чтобы достичь еще больших духовных высот, святой Павел закрылся в одной из горных пещер. Здесь Господь дал преподобному дар чудотворения и предсказания будущего. Дважды преподобный Павел приезжал на остров Самос, где основал лавру и восстановил три монастыря, которые были разграблены и разрушены иноверцами. Предсказав свою смерть, старец преставился к Богу в 955 году.

Что нельзя делать 15 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

грустить и унывать;

переохлаждаться.

Народные поверья и приметы:

днем мороз, а вечером теплеет — к похолоданию;

северный ветер — ждите сильные морозы;

на деревьях иней — в следующем году будет хороший урожай;

кот лезет на печь — будут холода;

синицы кричат с самого утра — к морозам.

День ангела празднуют:

Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Веремий, Иннокентий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.

Родились в этот день:

1996 год — Александр Зинченко, украинский футболист.

А также в этот день:

1984 год — была запущена автоматическая межпланетная станция "Вега-1";

2000 год — остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС. ЧАЭС полностью выведена из работы.