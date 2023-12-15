Новый этап: Брэдли Купер приобрел дом возле Джиджи Хадид

О романе пары стало известно осенью 2023 года, когда их несколько раз заметили на свиданиях.

48-летний голливудский актер Брэдли Купер приобрел дом возле семейной конной фермы своей девушки Джиджи Хадид, 28, в Пенсильвании. Об этом пишет Page Six.

У звезды экрана и супермодели палестинского происхождения завязался роман в октябре 2023 года после того, как, как сообщается, их "познакомила" бывшая возлюбленная Брэдли Ирина Шейк, 37.

Источник сообщил изданию, что актер, который сам является уроженцем Пенсильвании, недавно приобрел дом в округе Бакс. Это неподалеку от фермы матери Джиджи Иоланды Хадид стоимостью 4 млн долларов в городке Нью-Хоуп с населением менее 3000 человек.

Джиджи Хадид на семейной ферме

Мама звезды подиумов переехала сюда в 2017 году. Джиджи провела большую часть карантина из-за COVID-19 в этом живописном месте, и, как сообщается, именно там она родила свою трехлетнюю дочь Хай от певца Зейна Малика.

Ранее Иоланда говорила, что ферма — это место, куда семья приезжает, чтобы "снова почувствовать себя".

Джиджи Хадид с дочерью Фото: Instagram/Gigi Hadid

И Джиджи, и Брэдли сейчас проживают в Нью-Йорке, и инсайдеры рассказывают, что их отношения становятся "очень серьезными".

Напомним, Брэдли Купер вышел на красную дорожку с дочкой от Ирины Шейк.

Также Фокус писал о новом фильме Брэдли Купера, рассказывающем историю композитора украинского происхождения.