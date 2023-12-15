44-летняя Розарио Доусон вскоре станет бабушкой

Актриса имеет приемную дочь, которая вскоре родит первенца

44-летняя Розарио Доусон, известная ролью в фильме "Звездные войны" и сериалах "Сорвиголова", "Люк Кейдж", "Джессика Джонс" и других, сообщила, что вскоре впервые станет бабушкой. Поделилась новостью она в интервью изданию Page Six.

В частности, актриса отметила, что первенца вскоре родит ее дочь Изабела, которой исполнилось 21 год.

Как уточнила звезда фильма "Звездные войны" первенец появится на свет в следующем году, однако она никак не дождется, когда станет бабушкой.

Стоит отметить, что это не родная дочь актрисы. Она усыновила девочку, когда ей было 11 лет. Актриса не скрывает, что девочка не родная, однако не часто говорит о ней публично. Известно, что при рождении девочка носила имя Лола.

О личной жизни Розарио Доусон мало что известно. В сети нет информации о замужестве актрисы. Родных детей у нее также нет.

Ранее в интервью Розарио Доусон, признавалась, что на усыновление ребенка решилась из-за своего отчима, который в возрасте 21 год взял ее маму с ребенком на руках, тем ребенком была Розарио. Когда ее мама забеременела ей было 16 лет. Биологический отец актрисы бросил их, а отчим всю жизнь воспитывал ее как родную. Поэтому Розарио Доусон решилась взять ребенка из детского дома. Она также отметила, что время идет, а ее мама и бабушка хотят понянчиться с внуками.

Напомним, Сильвестр Сталлоне с женой вышел на публику.