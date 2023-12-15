Владимир Дантес сделал странное тату на лице

Дети Даши Кацуриной поработали над эскизом для новой татуировки певца.

35-летний певец Владимир Дантес удивил поклонников татуировкой, которую он сделал на лице. Фото с новым произведением искусства на лице он опубликовал в своем инстаграме.

Конечно татуировка на лице певца стала большой неожиданностью. Однако, он объяснил, что это за татуировка и ее происхождение.

В частности, Дантес показал татуировку вблизи, где видно изображение из двух двоеточий и скобки ":(:". Оно означает веселый и грустный эмоджи одновременно.

В видео, которое певец опубликовал, он признался, что это идея его детишек, точнее детей Даши Кацуриной от первого брака. Именно они придумали такую идею.

"Когда дома есть дети, они могут делать любые татуировки — где угодно",- рассказал смеясь певец.

Произошло это тогда, когда Владимир вместе с командой приехали домой, где его уже ждали Александра и Иван, а также Даша. Дети соскучились по Владимиру, поэтому сразу прибегли к изменению его имиджа.

Новая татуировка Дантеса Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Стоит отметить, что Дантес не рассказал, настоящая ли татуировка, или все-таки, возможно временная, или вообще сделана фломастерами, или ручкой.

Уже на следующий день он отправился в концертный тур вместе с коллегами. На выступлении в Ужгороде на лице Владимира так и осталась татуировка. Уже сегодня певец также вышел в разговорные сторис, где на лице, опять же, есть татуировка. Однако, настоящая ли она, станет известно только со временем.

Напомним, Дорофеева призналась поддерживает ли отношения с Дантесом.