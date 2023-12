Принц Гарри выиграл в Высоком суде Лондона процесс против нескольких британских изданий

Принц обвинил журналистов холдинга Mirror Group в прослушивании его телефонов и использовании других незаконных средств сбора информации.

Принц Гарри выиграл в Высоком суде Лондоне процесс против британских изданий холдинга Mirror Group, издающего газеты Daily Mirror, Sunday Mirror и Sunday People. Суд удовлетворил 15 из 33 исковых требований принца. Об этом пишет ВВС.

Принцу должны выплатить компенсацию в размере 140 600 фунтов стерлингов, поскольку судья установил, что телефон принца был атакован в период с 2003 по 2009 год. Другому истцу по этому делу, актеру сериала "Улица Коронации" Майклу Ле Веллу, было присуждено 31 650 фунтов стерлингов.

На практике Гарри может получить намного больше, потому что есть еще 115 статей, которые, как он утверждает, связаны с хакерством, которые не были частью этого тестового примера. Однако, как он неоднократно заявлял, эта битва идет не о деньгах, а об установлении истины.

Принц Гарри у Высокого суда Лондона Фото: Getty

Британская пресса отмечает, что Гарри стал первым высокопоставленным представителем королевской семьи, который давал показания в суде за последние более чем 130 лет.

Судья утверждает, что два руководителя Mirror Group скрыли факт взлома от правления Mirror.

Судья Фанкорт заявил, что до конца 2011 года об этом знали два директора: Пол Викерс, директор по правовым вопросам группы, и Слай Бэйли, главный исполнительный директор.

"Я обнаружил, что г-н Викерс определенно знал о взломе телефонов примерно с конца 2003 года, но, вполне возможно, и раньше. Г-жа Бэйли знала или – что по закону означает одно и то же – закрывала на это глаза примерно с конца 2006 года. Вероятность масштабной незаконной деятельности должна была быть тщательно расследована", — сообщил судья, отметив, что эта информация была скрыта от совета директоров, от парламента в 2007 и 2011 годах, от расследования Левесона, от акционеров и общественности в течение многих лет.

"И масштабы этого были скрыты от истцов в судебном процессе о хакерских атаках Mirror Newspapers и даже от суда во время и до суда в 2015 году", — резюмировал судья.

По версии истца, журналисты таблоидов Daily Mirror, Sunday Mirror и The People воспользовались слабыми местами в системе безопасности, чтобы получить доступ к голосовой почте истцов (кроме Гарри, к иску присоединились еще три человека) и прослушать сообщения, оставленные их друзьями и членами семей.

Высокий суд также постановил, что Пирс Морган знал о взломе телефонов и был причастен к этому, когда был редактором Daily Mirror.

Пирс Морган Фото: Piers Morgan/Instagram

Сам Морган говорит, что у него не было никаких разговоров с юристами газеты Mirror Group (MGN) на протяжении всего дела, возбужденного принцем Гарри, а это означает, что он не мог ответить на обвинения, выдвинутые против него в суде.

Он говорит, что эти заявления были сделаны "его старыми врагами, у которых есть корысть".

Бывший редактор Daily Mirror также говорит, что необъяснимо то, что претензии, выдвинутые в отношении его редакционной деятельности, не были оспорены в суде адвокатами, представляющими издателя газеты.

Далее Морган заявляет, что он "никогда не взламывал телефон и не говорил кому-либо еще взломать телефон", и говорит, что не было представлено никаких доказательств того, что он это сделал.

Он также говорит, что ни одна из сторон по делу его не вызывала в качестве свидетеля и не просила дать показания, что, по его словам, он был бы рад сделать.

Напомним, принц Гарри утверждал, что изданиями Mirror Group была опубликована информация о его отношениях Челси Дэви, которая тогда была его девушкой. Медиахолдинг признавал, что еще в 2004 году нанимал частного детектива, который в том числе получил доступ к телефону принца, однако отрицал, что полученная информация использовалась для подготовки статей.

Принц Гарри и Челси Дэви Фото: Getty Images

Адвокат принца в заявлении от его имени назвал решение суда "победой правды". Процесс, в соответствии с принципами британского права, может стать прецедентом. В дальнейшем судьи смогут опираться на него при разрешении тяжб между знаменитостями и прессой.

При этом несколько дней назад принц Гарри проиграл другой процесс — по иску о клевете против The Daily Mail и The Mail on Sunday. Британский суд обязал его выплатить изданиям 48 447 фунтов в качестве судебных издержек до 29 декабря.

Герцог Сассекский подал в суд на Associated Newspapers Ltd. из-за статьи, в которой говорится, что Гарри пытался скрыть свои усилия по сохранению финансируемой государством защиты в Великобритании после того, как оставил свою должность работающего члена королевской семьи.

Судья Мэтью Никлин постановил в пятницу в Высоком суде Лондона, что статья, опубликованная в феврале 2022 года, не является клеветнической.

Гарри заявил, что статья была "фундаментально неточной", а газета оклеветала его, предположив, что он лгал в своих первоначальных публичных заявлениях по поводу попыток оспорить решение правительства лишить его службы безопасности после того, как он и его семья переехали в США в 2020 году.

Напомним, выступая в Высоком суде Лондона, принц Гарри оскорбил правительство Великобритании и бывшего дворецкого своей матери.