7 специй, которые помогут при вздутии живота и других проблемах с пищеварением

Грядут рождественские и новогодние праздники с застольями, поэтому важно знать, как справиться с последствиями переедания. Эти 7 специй помогут наладить пищеварение и избавиться от вздутия живота.

Расстройства пищеварения и вздутие живота нарушают повседневную жизнь и доставляют массу дискомфорта. Это часто является результатом избыточного газообразования, переедания или проблем с пищеварением. Несмотря на то, что это временное состояние, чувство боли или дискомфорта переносить нелегко. Но есть средства, которые помогут справиться с этой проблемой, и они находятся на вашей кухне – это специи. Специи, обладающие противовоспалительными и антибактериальными свойствами, способны бороться со вздутием живота и улучшать работу пищеварительной системы. Об этом пишет Health Shots.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

По мнению диетолога Дипти Локешаппы, некоторые травы и специи могут помочь восстановить кишечник и высвободить излишние газы. Специи помогают уменьшить воспаление и успокоить пищеварительный тракт, избавляя от дискомфорта. Кроме того, они стимулируют пищеварительные ферменты, способствующие более плавному перевариванию пищи.

Имбирь

Фото: Freepik

Имбирь содержит гингерол — биоактивное соединение, обладающее противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которое способствует улучшению пищеварения и уменьшению вздутия живота. Кроме того, имбирь помогает облегчить тошноту. Имбирь можно есть по-разному, в том числе в виде порошка или в свежем виде, добавляя в чай.

Семена фенхеля

Традиционно семена фенхеля использовались для лечения проблем с пищеварением, таких как вздутие живота. Семена фенхеля содержат такие соединения, как анетол, которые расслабляют мышцы пищеварительного тракта и уменьшают воспаление. Жевание семян фенхеля или добавление фенхеля в чай поможет улучшить переваривание пищи и избежать вздутия.

Мята перечная

Фото: Freepik

Мята перечная известна своими успокаивающими свойствами. Ментол в перечной мяте оказывает расслабляющее действие на мышцы желудочно-кишечного тракта, что помогает облегчить симптомы вздутия живота. Употребление мятного чая или добавление свежих листьев перечной мяты в пищу может быть отличным решением для улучшения пищеварения.

Тмин

Тмин — это не просто ароматная специя, он также полезен для пищеварения. Тмин содержит соединения, которые стимулируют выработку пищеварительных ферментов, способствуют расщеплению пищи и предотвращают накопление газов в пищеварительном тракте. Добавление тмина может улучшить вкус ваших блюд, одновременно способствуя лучшему пищеварению и уменьшая вздутие живота.

Куркума

Фото: Freepik

Куркума с ее активным соединением куркумином обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Воспаление пищеварительного тракта может способствовать вздутию живота, а куркума как раз и помогает решить эту проблему. Включение куркумы в свой рацион не только придаст блюдам оригинальный вкус, но также уменьшит вздутие живота и дискомфорт.

Кориандр

И семена, и свежие листья кориандра улучшают пищеварение. Семена кориандра содержат соединения, которые могут облегчить пищеварительный дискомфорт, включая вздутие живота. С другой стороны, листья традиционно использовались для улучшения пищеварения, поскольку они богаты клетчаткой, помогающей ускорить процесс пищеварения и избавиться от вздутия.

Корица

Корица обладает противомикробными свойствами, которые помогают облегчить вздутие живота за счет уменьшения излишнего газообразования в кишечнике. Посыпьте корицей овсянку, добавьте ее в смузи или в десерты.

Хотя эти специи и могут помочь уменьшить вздутие живота, важно понимать, что если вздутие является тяжелым или хроническим, следует обратиться к врачу для назначения правильного лечения.

Напомним, 9 способов справиться с дискомфортом и получить плоский живот.

Ранее Фокус писал о том, какие 4 скрытых признака говорят о том, что у вас не все в порядке с кишечником.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.