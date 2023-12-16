Как не заболеть зимой: 9 лучших фруктов и овощей для крепкого иммунитета

В них есть клетчатка, витамины, антиоксиданты и множество других питательных веществ, которые помогут повысить иммунитет и защитить организм в сезон простуд.

Сезон простуды и гриппа заставляет каждого задуматься об укреплении иммунитета. В то время как многие обращаются к диетическим добавкам для поддержки своей иммунной системы, все необходимые нам питательные вещества, которые помогут укрепить иммунитет находятся прямо у вас под носом, — на рынке или в супермаркете. Об этом пишет Real Simple.

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Фрукты и овощи богаты различными питательными веществами, поддерживающими иммунитет и помогающими организму бороться с бактериями и вирусами, вызывающими болезни. Вот некоторые из лучших фруктов и овощей, которые можно есть для укрепления иммунитета, с учетом их мощных питательных веществ.

"Сбалансированное питание, богатое разнообразными фруктами и овощами, является важным компонентом поддержки иммунитета", — говорит диетолог Колетт Мико, RDN. Хотя все фрукты и овощи поддерживают иммунитет благодаря разнообразному содержанию воды, клетчатки и фитонутриентов, некоторые из них превосходят остальные благодаря уникальному сочетанию питательных веществ, повышающих иммунитет. Вот девять лучших фруктов и овощей для здоровья иммунитета, которые можно есть круглый год.

Красный перец

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"Красный болгарский перец — отличный источник витаминов С и Е. Всего полчашки нарезанного красного перца обеспечивает более 100 процентов рекомендуемой дневной нормы витамина С", — говорит Мико. Этот слегка сладкий перец также полон воды, клетчатки и растительных соединений. Красный болгарский перец — идеальное дополнение к пикантному жаркому, освежающему салату или блюду из пасты.

Брокколи

Этот крестоцветный овощ сам по себе является мощным иммуностимулирующим средством благодаря содержанию растворимой клетчатки и витаминам A, B6 и C. И, к счастью, существует так много вкусных способов использовать брокколи на кухне: от супов и тушеных блюд до омлетов, макарон и блюд из риса.

Грейпфрут

Хотя все цитрусовые заслуживают упоминания в списке продуктов, поддерживающих иммунитет, грейпфрут заслуживает особого внимания благодаря огромному количеству витамина С. В одном грейпфруте содержится более 100 процентов вашей ежедневной нормы, а также растворимая клетчатка, вода и витамин А. Грейпфрут, конечно, можно есть просто ложкой, но он также добавляет фруктовый и кисловатый вкус салатам, соусам и разнообразной выпечке.

Шпинат

Фото: Freepik

Шпинат — богатый источник антиоксидантов (особенно витаминов А, С и Е), а также хороший источник железа", — говорит Мико. Эти питательные вещества в сочетании с клетчаткой и растительными соединениями делают его отличным выбором для тех, кто хочет укрепить свой иммунитет.

Ежевика

Хотя эта темная ягода богата водой, витамином С и растительными соединениями, содержание клетчатки действительно выделяет ее. Имея колоссальные восемь граммов, а чашку, ежевика поддерживает здоровье кишечного микробиома и, соответственно, благотворно влияет на иммунную систему.

Авокадо

Будучи отличным источником растительных соединений и витаминов С и Е, авокадо, безусловно, укрепляет иммунитет. Но знаете ли вы, что авокадо является одним из лучших источников растворимой клетчатки? Его пребиотическая сила благотворно влияет как на нашу иммунную систему, так и на здоровье кишечника. Добавляйте этот мягкий сливочный фрукт в салаты, роллы, сэндвичи, гамбургеры, яйца, блинчики с начинкой и многое другое.

Имбирь

Фото: Pixabay

"Корень имбиря содержит множество антиоксидантов, которые помогают уменьшить воспаление, а также он обладает естественными антимикробными и антибиотическими свойствами, помогающими предотвратить инфекцию", — объясняет Мико. Добавляйте в свои блюда свежий имбирь, этот острый корень — фантастическая добавка к картофелю фри, супам, блюдам из риса, белкам, а также ко многим сладким лакомствам, от шербета до выпечки и коктейлей.

Киви

Киви является отличным дополнением к вашему рациону для укрепления иммунитета, поскольку он богат клетчаткой, растительными соединениями, водой и витаминами С и E. Этот тропический фрукт идеально подходит для коктейлей, фруктовых салатов, пудингов из чиа и даже пикантных маринадов.

Чеснок

Фото: Unsplash

Являясь мощным источником фитонутриентов, чеснок также входит в список фруктов и овощей, повышающих иммунитет. Но крайне важно то, как именно вы употребляете чеснок. "Измельченный, разжеванный или мелко нарезанный чеснок выделяет химический компонент, называемый аллицином, который увеличивает выработку лейкоцитов, делая вашу иммунную систему более подготовленной к борьбе с инфекцией", — говорит Мико, добавляя, что "доказано, что регулярное употребление чеснока может уменьшить риск заболевания и продолжительность симптомов простуды".

Употребление различной пищи, включая эти фрукты и овощи, является ключевым фактором, помогающим вашему организму предотвращать болезни и бороться с ними. Однако Мико напоминает, что ни один волшебный фрукт или привычка не работают сами по себе. "Хотя питание является важным компонентом оптимизации функции иммунной системы, это всего лишь часть головоломки", — говорит она. "Факторы образа жизни, такие как достаточный сон, управление стрессом, регулярная физическая активность и сведение к минимуму употребления алкоголя, также играют ключевую роль".

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.