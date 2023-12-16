Принц Гарри не будет отмечать Рождество с отцом и братом в Великобритании

Вместо этого король Чарльз, как сообщается, проведет день в Сандрингеме с другими членами королевской семьи, в том числе и с внуками своей жены Камиллы.

Принц Гарри и Меган Маркл не приедут на Рождество в Великобританию и не будут отмечать праздники в Сандрингеме, как это принято у прочих членов королевской семьи. Журналисты предполагали, что это возможно, но после скандальной книги Омида Скоби "Финал", этого не произойдет. Об этом пишет The Sun.

Последний раз Меган и Гарри отмечали Рождество в Сандрингеме в 2018 году. А в этом году приглашения получили дети королевы Камиллы: ее сын Том и дочь Лаура.

Королевское Рождество в Сандрингеме

Ожидается, что Гарри и его жена Меган будут отмечать Рождество в Калифорнии со своими детьми Арчи и Лилибет.

Надежды на улучшение отношений между Гарри и королевской семьей появились, когда Гарри нарушил шестимесячное молчание, чтобы позвонить королю Чарльзу и пожелать ему счастливого дня рождения.

Предполагается также, что Чарльз разговаривал со своей невесткой Меган во время трансатлантического звонка в ноябре.

И ранее источник сообщил СМИ, что Гарри и Меган могут получить приглашения на Рождество в Сандрингеме.

Но с тех пор была выпущена взрывная книга Омида Скоби "Финал", включающая в себя ряд заявлений о королевской семье.

В ранних экземплярах нидерландского варианта книги предполагалось, что именно Кейт и Чарльз были "королевскими расистами", теми членами королевской семьи, которые высказали замечания по поводу цвета кожи Арчи, первенца Гарри и Меган.

42-летний Скоби признал, что передал переводчикам в Нидерландах "ранний и неясный" черновик, но все равно пытался снять с себя ответственность. И заявил, что не будет извиняться за написанное, добавив: "Не мне извиняться, потому что я все еще хочу знать, что произошло".

Неизвестно, разговаривал ли Гарри со своей семьей после выхода книги Скоби.

Меган и Гарри в последний раз проводили Рождество в поместье Норфолк в 2018 году, когда их прозвали "Великолепной четверкой" вместе с принцем Уильямом и принцессой Кейт.

В список гостей Сандрингема в этом году впервые вошли сын Камиллы Том, ее дочь Лаура и внуки Лола, Элиза, Луи, Гас и Фредди.

Напомним, ранее эксперты предположили, что книга Скоби нанесет ущерб и Гарри и Меган Маркл. Хоть звезда "Форс-мажоров" и намеревалась вернуться в Голливуд и даже заняться политикой, но теперь в актерских агентствах ее могут посчитать слишком непредсказуемой и скандальной.