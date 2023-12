Умер барабанщик рок-группы AC/DC Колин Берджесс (фото, видео)

Музыканту было 77 лет. Колин Берджесс продержался в группе всего год — его выгнали из коллектива со скандалом, поскольку он якобы вышел пьяным на сцену.

В 77 лет скончался Колин Берджесс, барабанщик первоначального состава австралийской рок-группы "AC/DC". Участники группы сделали заявление, сказав: "Очень грустно слышать о кончине Колина Берджесса. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом". Об этом пишет Daily Mail.

Первоначальными участниками легендарной группы, основанной в 1973 году братьями Янг: Малкольмом и Ангусом, кроме них были вокалист Дэйв Эванс, басист Ларри Ван Кридт и барабанщик Колин Берджесс.

Сестра основателей, Маргарет предложила название "AC/DC" (аббревиатуру от "переменный ток/постоянный ток" (alternating current/direct current), увидев ее на швейной машинке. И она же убедила Ангуса, который ненавидел школу, выступать на сцене в школьной форме.

Колин Берджесс

Их самой популярной песней в мире стала Highway to Hell, которая заняла 17-е место в США и восьмое место в Великобритании.

Среди других успешных альбомов — "Back in Black" и "For The About to Rock We Salute You"."AC/DC" продали более 200 миллионов пластинок.

Исполнение Highway to Hell в 1979 году

Впрочем, Колин в группе продержался только год, его уволили, обвинив в том, что он вышел пьяным на сцену. Позже он утверждал, что кто-то подлил ему алкоголь.

Его сменило несколько барабанщиков, прежде чем в 1975 году к ним присоединился Фил Радд. Фил играл семь лет, прежде чем вернуться в группу на девять лет в 1994 году и снова в 2018 году.

Колин ненадолго вернулся в AC/DC, когда он заменял Фила после травмы запястья.

Спустя годы Колин был в клубе The Music Factory в Лондоне в ночь, когда в феврале 1980 года умер Бон Скотт, ведущий вокалист группы.

Он был одним из последних, кто разговаривал с ним перед тем, как он покинул клуб. Бон трагически погиб в возрасте 33 лет. Бон много выпил и его отправили отсыпаться в машину приятеля. Утром вокалиста нашли мертвым, а коронер определил причину его смерти как "острое алкогольное отравление".

Колин также был барабанщиком в группе Masters Apprentices и выступал с братом Дэнни в группе The Burgess Brothers, в 2014 году переименовав себя в Burgess Burgess.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто из знаменитостей умер в 2023 году.