18 декабря 2023 года: святителя Модеста - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также бить посуду.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память святителя Модеста. Он был архиепископом в Иерусалиме. В те времена персы и иудеи объединились и разрушили большое количество священных мест, в том числе и Гроб Господень. Модест стал архиепископом после того, как патриарх Захарий отправился в плен вместе с другими верующими.
Что нельзя делать 18 декабря:
- есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;
- бить посуду;
- ругаться с родными.
Народные поверья и приметы:
- каков Модест, таков будет и июнь месяц;
- чем сильнее мороз, тем меньше снегопадов будет вскоре;
- на полях мало или нет снега – в следующем году будет слабый урожай;
- обильно идет снег — скоро потеплеет.
День ангела празднуют:
Вера, Виктор, Владимир, Даниил, Егор, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Мартын, Михаил, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Софья, Федор, Юрий.
Родились в этот день:
1963 год — Брэд Питт, американский актер, лауреат двух "Оскаров", двух "Золотых глобусов" и др. наград;
1980 год — Кристина Агилера, американская поп-певица, автор песен, танцовщица, лауреат шести премий "Грэмми";
2001 год — Билли Айлиш, американская певица и автор песен.
А также в этот день:
1917 год — в Киеве открывают Украинскую государственную академию искусств, первым ее ректором стал график Георгий Нарбут;
1958 год — американцы проводят первый сеанс передачи голоса через спутник;
2016 год — Кабинет министров Украины принимает решение о национализации ПАО "Приватбанк".