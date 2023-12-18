18 декабря 2023 года: святителя Модеста - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а также бить посуду.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святителя Модеста. Он был архиепископом в Иерусалиме. В те времена персы и иудеи объединились и разрушили большое количество священных мест, в том числе и Гроб Господень. Модест стал архиепископом после того, как патриарх Захарий отправился в плен вместе с другими верующими.

Что нельзя делать 18 декабря:

есть мясо, рыбу, яйца, молочные продукты;

бить посуду;

ругаться с родными.

Народные поверья и приметы:

каков Модест, таков будет и июнь месяц;

чем сильнее мороз, тем меньше снегопадов будет вскоре;

на полях мало или нет снега – в следующем году будет слабый урожай;

обильно идет снег — скоро потеплеет.

День ангела празднуют:

Вера, Виктор, Владимир, Даниил, Егор, Елизавета, Зоя, Иван, Илья, Марк, Мартын, Михаил, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Софья, Федор, Юрий.

Родились в этот день:

1963 год — Брэд Питт, американский актер, лауреат двух "Оскаров", двух "Золотых глобусов" и др. наград;

1980 год — Кристина Агилера, американская поп-певица, автор песен, танцовщица, лауреат шести премий "Грэмми";

2001 год — Билли Айлиш, американская певица и автор песен.

А также в этот день:

1917 год — в Киеве открывают Украинскую государственную академию искусств, первым ее ректором стал график Георгий Нарбут;

1958 год — американцы проводят первый сеанс передачи голоса через спутник;

2016 год — Кабинет министров Украины принимает решение о национализации ПАО "Приватбанк".