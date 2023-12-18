Дашу Квиткову признали виновной в ДТП, — блогер (видео)

По словам Богдана Беспалова, суд обязал блогера выплатить немалую компенсацию пострадавшим. Но при этом прав у водителя якобы не забрали. Сама Квиткова пока что никак не комментирует ситуацию.

Известную украинскую блогершу, участницу шоу "Холостяк" и бывшую жену телеведущего Никиты Добрынина, Дашу Квиткову признали виновной в ДТП с участием четырех элитных автомобилей, которое произошло летом в Святошинском районе. Такую информацию обнародовал украинский блогер Богдан Беспалов .

По его словам, судебное заседание состоялось в прошлую пятницу, 15 декабря. В результате судья признал Квиткову виновной по делу и назначил блогерше выплатить немаленькую компенсацию пострадавшим владельцам автомобилей. Несмотря на масштабы, блогера не лишили водительских прав.

Сама же Квиткова пока никак не комментирует ситуацию. Несмотря на публичность блогер не рассказала о суде ни слова в своем блоге. Очевидно, она не хочет, чтобы в обществе были плохие впечатления от ее образа.

ДТП с блогером Дашей Квитковой: что известно

Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло 28 августа 2023 года. За рулем одного из автомобилей была известная украинская блогерша Даша Квиткова. Известно, что она как раз ехала в роддом, откуда выписывали ее подругу, однако на происшествие она так и не попала.

Блогерша на Lexus выехала на красный свет светофора и в результате вызвала аварию еще с тремя автомобилями — двумя автомобилями марки Tesla и одной Ford Mustang. Автомобиль на котором ехала Даша был арендован.

Даша Квиткова попала в ДТП Даша Квиткова попала в ДТП

Участники ДТП сразу заявили, что именно Квиткова была виновной в аварии. Сама же блогерша лишь сообщила, что если она виновата она готова понести наказание.

Напомним, Даша Квиткова рассказала о новых отношениях.