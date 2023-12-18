"Моя любовь": дочь Джейми Фокса выходит замуж (фото)

Пара встречается около пяти лет.

Американская актриса и модель Коринн Фокс выходит замуж. Снимками с женихом дочь оскароносного актера Джейми Фокса поделилась в Instagram.

Избранником девушки стал Джозеф Хутен. На черно-белых кадрах пара демонстрировала свои чувства и кольцо с массивным бриллиантом.

"С того момента, как я впервые тебя увидела, я поняла, что ты моя любовь", — отметила дочь Джейми Фокса.

Дочь Джейми Фокса выходит замуж

Хотя точно неизвестно, когда они впервые начали встречаться, в 2020 году Page Six сообщили, что Фокс и Хутен были вместе с 2018 года.

Джозеф Хутен, более известный как Джо, является писателем и режиссером из Лос-Анджелеса, Калифорния. Известно, что мужчина родом из Барлетта, Теннесси, хотя о его ранних годах и семейной истории известно очень мало. Джо учился в Университете штата Флорида, а затем перешел в Университет Южной Калифорнии.

Дочь Джейми Фокса с женихом

Отметим, что у оскароносного Джейми Фокса есть две дочери: модель, актриса и телевизионный продюсер Коринн Фокс, которая родилась в 1994 году; и еще одна дочь, которая родилась в 2009 году. Матерью старшей наследницы актера является ветеран ВВС Конни Клайн.

Напомним, актриса Зоуи Дешанель объявила о помолвке.

Также Фокус писал о проблемах со здоровьем у Джейми Фокса.