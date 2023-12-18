Надя Дорофеева призналась, почему ей стыдно за благотворительный сбор, который она объявила для нужд ВСУ

Надя Дорофеева едва не загремела в скандал, из-за музыки, которую использовала для благотворительного видеоролика о сборе средств для ВСУ

Надя Дорофеева призналась, что случайно видео в котором объявила сбор на армию наложила на музыку известной российской группы. Об этом певица рассказала во время 6-часового благотворительного стрима "20:23" Евгения Яновича "IT is DONATION NATION".

В частности, Надя рассказала, что решила организовать благотворительный сбор с другими известными людьми — Марком Куцеваловым, Лаченом, Мишей Кацуриным, Вадимом Кириленко, Женей из группы "Добрива". Чтобы привлечь внимание общества команда сняла видеоролик, который наложили на песню "Around the World (La La La La La)" немецкой группы ATC, так думала команда.

4:00:00 — Надя Дорофеева о российском треке в благотворительном сборе для ВСУ

Видеоролик опубликовали в сети. Однако через 5 минут Дорофеева решила его удалить. Все из-за того, что получила один комментарий, в котором подписчик рассказал, что знает происхождение этой песни, и она имеет свои корни из России.

В частности, как выяснилось, это песня группы "Руки Вверх". Услышав это, Дорофеева сразу зачистила сеть от видео о сборе.

Дорофеева рассказала, что быстро вместе со своим мужем Михаилом за одну ночь переделали видео и наложили на другую музыку.

Также Дорофеева рассказала, что все, кто слышал первую версию, говорили, что это крутая запись, однако, ни один человек не знал, что она принадлежит российскому музыканту.

Напомним, Надя Дорофеева выпустила трек против хейта.