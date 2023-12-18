Брэду Питту – 60: топ-8 знаковых фильмов в карьере легенды Голливуда

Начав с роли смазливых красавцев, Питт проделал огромный путь в Голливуде и стал актером из высшего эшелона с впечатляющей фильмографией и наградами.

18 декабря одному из самых красивых и сексуальных мужчин Голливуда Брэду Питту исполнилось 60 лет. Сегодня мало кто не знает о нем и его работах в кино. Однако, прежде чем к нему пришел актерский успех, Питт работал водителем, перевозчиком мебели и даже зазывалой в сети ресторанов "El Pollo Loco" и должен был в костюме гигантского цыпленка приглашать прохожих посетить их заведение. Параллельно с этим он посещал актерские курсы. Его карьера началась в 1987 году, он сыграл эпизодические роли в таких фильмах, как "Нет выхода", "Нейтральная полоса" и "Меньше, чем ноль". Годы упорной работы принесли свои результаты, и сегодня в его арсенале – два "Оскара". Первый он получил как сопродюсер фильма "12 лет рабства" — победителя в категории "Лучший фильм" на церемонии 2014 года, а второй – за лучшую мужскую роль второго плана в картине "Однажды в Голливуде" (2020). Фокус решил вспомнить самые яркие фильмы Питта, каждый из которых был вехой в его карьере.

"Тельма и Луиза" (1991)

Это – художественный фильм в стиле роуд-муви режиссера Ридли Скотта, где главные роли исполнили Сьюзан Сарандон и Джина Дэвис, номинированные за них на премии "Оскар" и "Золотой глобус". Сюжет картины строится вокруг странного путешествия двух подруг, решивших ощутить настоящую свободу. Луиза работает официанткой в не самой лучшей закусочной, она встречается с парнем по имени Джимми и не видит в жизни никаких перспектив. У Тельмы дела не лучше: деспотичный и безответственный мужчина Дэрил не дает ей и шага ступить, постоянно выражая претензии по поводу и без.

Идея отправиться на отдых в горы рождается у женщин более чем спонтанно и мгновенно выполняется. Но первая же остановка приносит героиням серьезную проблему: на пьяную Тельму нападает местный ловелас, и Луиза в пылу ссоры убивает его из револьвера. Становится очевидно, что домой возвращаться нельзя. Лучшим вариантом кажется бегство в Мексику, куда подруги и направляются. По дороге они встречают разного рода трудности в виде нехватки денег, опасных попутчиков и все новых столкновений с законом. Собрав за собой внушительную погоню, Тельма и Луиза точно знают: отступать некуда, надо ехать только вперед.

Питту в картине досталась роль красавчика Джея Ди, который проводит ночь с Тельмой, а утром он крадет у девушек все деньги и скрывается. Его любовная сцена с Джиной Дэвис определила его как новый секс-символ, что в дальнейшем сделало его весьма востребованным актером.

"Там, где течет река" (1992)

Драма "Там, где течет река" 1992 года режиссера Роберта Редфорда была номинирована на множество "Оскаров" и даже получила одну награду за лучшую операторскую работу. В фильме, вдохновленном новеллой и снятом в Монтане, Питт играет Пола Маклина, сына преподобного и младшего брата академика Нормана Маклина (Крэйг Шеффер). Этот фильм представляет собой красивый отрывок из жизни, наполненный историей семьи, дружбы, любви и утраты. Пол, молодой журналист и любимый сын, страдает алкогольной зависимостью, которая проникает в его повседневную жизнь, из-за чего его брат становится беспомощным, когда он наблюдает за опасными сценариями, в которые обычно ввязывается его младший брат. Персонаж Питта успешен, но слишком хорошо знаком с кулачными боями и тюремными камерами.

Но есть одно место, где Пол Маклин находит свое душевное спокойствие: рыбалка в водах Миссулы. С удочкой в руке Маклин движется по воздуху и струится, как артист балета, совершающий пируэт по сцене. Предаваясь семейному времяпрепровождению, Маклины находят отсрочку от своих бед и трагедий, находясь по колено в реке Блэкфут. Поучительная история о мужественности и своем месте в мире демонстрирует ранние актерские способности Питта.

"Интервью с вампиром" (1994)

Персонаж Питта, Луи, с хвостиком, модным костюмом и бледным лицом, подробно рассказывает о своей жизни как мужчины – и вампира – любопытному журналисту (Кристиану Слейтеру) в начале фильма "Интервью с вампиром", снятого Нилом Джорданом в 1994 году. Основанный на романе Энн Райс, "Интервью", возможно, стал фильмом, который помог Питту стать суперзвездой. В фильме, рассказанном ретроспективно с помощью воспоминаний о сегодняшних днях и до 1700-х годов, подробно рассказывается история Луи о человеке, потерявшем ребенка и жену во время родов. Погрязший в депрессии и надеющийся на "освобождение от боли жизни", персонаж Питта подвергается нападению Лестата Тома Круза, парижского вампира, трансплантированного из Парижа. Оставленный умирать на берегу реки Миссисипи, Луи позже подчиняется предложению Лестата жить "свободным от болезней и смерти" как вампир, выпивая кровь последнего прямо из его запястья.

Луи вспоминает столетия жизни вампира, включая поездки в Новый Орлеан, где дуэт мог пообедать блюдами французской кухни, а персонаж Круза Лестат демонстрирует поистине жуткое поведение, например, кусает женщину за грудь во время сексуального контакта. В конце концов, вампиры обращают молодую девушку по имени Клаудия (Кирстен Данст) в свою кровососущую семью. (Несмотря на то, что это была первая главная роль Данст, ее игра принесла ей номинацию на "Золотой глобус".) В конечном итоге Луи изображается сломленным человеком, чье сожаление является единственным подобием человечности, которое он сохраняет. Вампир, который постоянно сокрушался об идее убийства невинных жертв, чтобы прокормить и поддержать свою жизнь, описан, как "бессмертный со страстью смертного".

"Знакомьтесь, Джо Блэк" (1998)

Вопреки смешанным хвалебным одам и резкой критике продолжительности фильма (более трех часов), картина "Знакомьтесь, Джо Блэк" 1998 года сохраняет тонкое, освежающее и заставляющее задуматься очарование. Фильм приятный и удобоваримый, а это непростая задача, учитывая, что он почти исключительно основан на диалогах. В нем Питт играет смерть, персонажа, действующего под псевдонимом "Джо Блэк", и быстро раскрывается как человеческое воплощение смерти, временно осматривающее Землю, пока готовится переправить медиа-магната Уильяма Пэрриша (Энтони Хопкинс) на другую сторону. Дьявольски красивый мрачный жнец, Питт сначала предстает на экране в другом образе: сообразительный молодой профессионал, который очаровывает Сьюзен (Клэр Форлани), дочь магната. Вскоре трагическая случайность заменяет душу персонажа Питта духом смерти. Запутанная история любви встает на свои места, но переплетается с насущными вопросами.

Игра Питта драматична, но дополнена обезоруживающей легкомысленностью. Впервые появившись в человеческой форме, смерть становится одержимой арахисовым маслом. Он восхищается колесиками офисного кресла и говорит без фильтра. "Знакомьтесь, Джо Блэк" — отличный фильм, потому что он о смертности. Речь идет о быстротечности времени, желании прожить жизнь как можно дольше, когда ее святость находится под угрозой.

"Бойцовский клуб" (1999)

Основанный на одноименном романе Чака Паланика 1996 года, "Бойцовский клуб" Дэвида Финчера, возможно, является самой знаковой и узнаваемой работой Питта, поскольку персонаж Тайлера Дердена вышел за рамки кино и стал символом просвещенной мужественности, выступающей против капиталистического истеблишмента. Прославляемые одними как евангелие и критикуемые другими как псевдоинтеллектуальные, раздвоение личности Питта и его коллеги (которого играет Эдвард Нортон) выдержали испытание временем и цитируются в духе таких фильмов, как "Крестный отец" (The Godfather). 1972) или "Лицо со шрамом" (1983).

В роли Тайлера Дердена Питт расхаживает с сигаретой во рту, надев солнцезащитные очки и фирменные куртки: кожаные и меховые. Гипер-мачо, дико сексуальный (наряду с Хеленой Бонэм Картер), беспощадный скандалист прекрасно сочетается с застегнутым на все пуговицы менталитетом рабочей пчелы, любящей каталоги Ikea, Нортона. Пока они исследуют любопытную природу своих отношений, жестокую подпольную боевую группировку, которая их объединила, и анархистские планы "Проекта Разгром", Питт демонстрирует одну незабываемую сцену за другой. Будь то раскрытие "Бойцовского клуба" и изложение его правил, "изготовление мыла" или объяснение "иллюзии безопасности", объединение моментов укрепляет то, что Дерден, возможно, еще долго будет считаться самой любимой ролью Питта. К сожалению, фильм получил лишь номинацию на "Оскар" за лучший звуковой монтаж.

"Загадочная история Бенджамина Баттона" (2008)

Пожалуй, самым своеобразным персонажем в фильмографии Питта является его главная роль в фильме "Загадочная история Бенджамина Баттона". Картина, основанная на рассказе автора "Великого Гэтсби" Ф. Скотта Фицджеральда, был номинирован на 13 премий "Оскар" и получил три "Оскара": за грим, художественную режиссуру и визуальные эффекты. Наряду с потрясающим актерским составом, в который входят Кейт Бланшетт, Тараджи П. Хенсон, Махершала Али и Тильда Суинтон, фильм рассказывает историю Баттона, который родился с внешностью и силой пожилого мужчины и в конечном итоге стареет в младенчестве. В то время как история заканчивается сценами в Новом Орлеане в начале урагана Катрина в 2005 году, жизненный путь Баттона начинается в 1918 году.

Игра Питта в фильме в сочетании с компьютерной графикой и гримом создает роль со множеством встроенных второстепенных персонажей. Он не только играл одного и того же человека в разном возрасте, но в каждом из этих возрастов он был представлен физически в обратном порядке. Точность и целеустремленность, необходимые для реализации такой идеи, невозможно переоценить. Помимо технической актерской точности Питта, "Загадочная история Бенджамина Баттона" — мастерский фильм из-за универсальных чувств, которые он вызывает — даже с точки зрения персонажа, чей жизненный опыт уникален и неповторим. В фильме много самых фундаментальных моментов инь и ян: жизненные взлеты и падения, рождения и смерти, успехи и неудачи — все это демонстрируется через необычный путь Баттона и персонажей, которых он встретил на этом пути. Это трагическое, но трогательное напоминание о том, что нужно проводить время с теми, кто вам дорог, и постоянно быть рядом.

"Однажды в Голливуде" (2019)

Девятый фильм Тарантино переносит зрителей в Лос-Анджелес конца 60-х, где угасающая звезда вестернов Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) изо всех сил пытается найти свой путь вперед в постоянно меняющемся ландшафте, при этом напиваясь. Его дублер, Клифф Бут (Питт), тем временем, является спокойным, собранным, классическим водителем автомобиля, одетым в гавайскую рубашку обывателем, который без проблем забирается на крышу, чтобы испачкать руки. И его игра была высоко оценена, поскольку Питт получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Фильм также получил премию Оскар за дизайн-постановку и в общей сложности был номинирован в 10 категориях.

"Однажды в Голливуде" стимулирует зрителя так, как это может сделать только фильм Тарантино. Когда Питт впервые встречает персонажа Аль Пачино в знаменитом ресторане "Муссо и Фрэнк Грилл" на Голливудском бульваре, он сидит в баре в джинсовой куртке, хрустит стеблем сельдерея и прокручивает его в своей "Кровавой Мэри", улыбаясь и хладнокровный, как огурец. Это довольно хорошая метафора для Клиффа Бута, который в равной степени обходительный и крутой. Питт также пересекается с постановщиком трюков, которого играет Курт Рассел (с милой отсылкой к "Доказательству смерти" Тарантино), и каким-то образом заканчивает дракой с Брюсом Ли на съемочной площадке. Еще есть сюжетная линия с участием Шэрон Тейт (Марго Робби) и Чарльза Мэнсона (Дэймон Херриман) — и напряженный визит Питта на семейное ранчо Мэнсонов. Конечно, трехчасовой фильм включает в себя старомодную добрую драку и избиение в исполнении самого Питта, а у Лео есть не одна возможность владеть огнеметом.

"Вавилон" (2022)

Американская черная комедия-драма 2022 года, снятая режиссером Дэмьеном Шазелем, собрала звездный состав актеров. В нем снимались Брэд Питт, Марго Робби, Тоби Магуайр, Оливия Уайлд, Самара Уивинг, Фли, Эрик Робертс, Джин Смарт и многие друшие

"Вавилон" — это, по сути, история идентичности и ассимиляции в раннем Голливуде. Питт играет звезду "фабрики грез" Джека Конрада, и его игра – просто на высоте. Казалось бы, на экране показывают человека, который добился в жизни всего. Он богатый, успешный, красивый, вокруг него крутятся самые могущественные люди и самые красивые женщины. Но даже у такого человека, которому все якобы дается невероятно легко, есть свои сомнения и причины бояться.

Конрад — апофеоз конфликта мнимого лоска Голливуда и стремления к настоящему творчеству. Через него Шазелл уже не просто говорит со зрителем — он кричит о всем, что его беспокоит в современной американской киноиндустрии. И к выводам он приходит совершенно неутешительным.

По мнению отраслевых критиков, у Питта в картине открылись новые грани таланта, и с возрастом они становятся все более яркими, как у его давнего коллеги Энтони Хопкинса.

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