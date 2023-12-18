Шведская королевская семья представила рождественскую открытку в необычном формате (видео)

Обычно представители монархий позируют для официальных портретов всей семьей.

Шведская королевская семья представила рождественскую открытку в необычном формате из Стокгольмского королевского дворца. Роликом они поделились в Instagram-аккаунте.

На праздничных кадрах предстала кронпринцесса Виктория, ее муж Даниэль, а также их двое детей — дочь Эстель и сын Оскар. Семья украшала дворец к новогодним праздникам.

"Веселого Рождества. Дворец! Ворота замка открыты для посетителей ежедневно в выходные, кроме Сочельника и Рождества. Выставка Vasa to Bernadotte продлится до 7 января", — отметили представители монаршей семьи.

Будущая королева Швеции предстала в темном трикотажном платье-клеш, к которому добавила черный кожаный ремень Bottega Veneta.

Тем временем Эстель была в кремовом кашемировом свитере и твидовой юбке с геометрическим узором.

Шведская королевская семья

Отметим, что дочь короля Швеции Карла XVI Густава и ее избранник женаты с 2010 года. Кронпринцесса Виктория — первая в очереди на шведский престол.

Кронпринцесса Виктория с мужем Фото: Getty Images

Напомним, во время съемки рождественской открытки от британской королевской семьи принцесса Шарлотта почтила память покойной бабушки, принцессы Дианы.

Также Фокус писал о новогодней открытке королевской семьи Монако.