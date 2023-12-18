Дмитрий Коляденко рассказал о новых отношениях

Как выяснилось сердце Дмитрия Коляденко принадлежит не Ирине Билык. Сейчас хореограф в поиске своей любви.

52-летний хореограф Дмитрий Коляденко опроверг слухи об отношениях с бывшей женой Ириной Билык и признался, что имеет на примете другую избранницу. Откровенное признание Коляденко сделал в программе "Он Она Шоу".

В частности, хореограф признался, что сейчас активно занимается поиском второй половинки и уже даже несколько раз был на свиданиях.

Дмитрий Коляденко не скрывает, что знакомится с девушками через социальные сети, где женская половина сама проявляет внимание к нему.

Хореограф следит за сообщениями и комментариями на своей странице в Instagram и отвечает на них.

Хореограф признался, что после некоторых сообщений, он уже был на свиданиях, точнее встречался с двумя разными женщинами.

Коляденко отметил, что свидания были удачными, поэтому сейчас в его жизни продолжается конфетно-букетный период.

7:14 Коляденко о своей личной жизни

Он не стал вдаваться в детали, кто эти женщины и чем они занимаются. Однако ответил, что пока у него не было интимных отношений ни с одной, ни с другой. Также хореограф не рассказал, какой из избранниц он оставляет предпочтение.

Стоит отметить, что хореограф отметил, что имеет большое желание найти свою любовь, поэтому сейчас активно занимается ее поисками.

Отметим, Дмитрий Коляденко лишь раз был официально женат. Его избранницей была хореограф Елена Коляденко. Именно она родила Дмитрию сына.

В гражданском браке хореограф был с певицей Ириной Билык. Пара была в отношениях два года, а их разрыв был громким и скандальным. Тогда Дмитрий сложно перенес расставание. Однако, недавно в сети начали распространяться слухи, что пара снова вместе. Все потому, что певица и хореограф, часто встречаются и показывают поклонника свои объятия и поцелуи. На фоне этого, появились предположения, что они снова вместе. Однако, фактически, на шоу, Коляденко опроверг информацию о воссоединении звездной пары.

Напомним, Ирина Билык призналась, что в ее доме месяц жили российские военные.