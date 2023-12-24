В какой день отмечать Рождество — священник дал исчерпывающее объяснение

Священник Иван Верескун объяснил, что дата празднования Рождества Христова не должна быть причиной конфликта между верующими

31-летний священник украинской православной церкви Иван Верескун дал исчерпывающий ответ на спорный вопрос для верующих, в какой день правильно отмечать Рождество Христово — 7 января, по старому календарю, или 25 декабря, по новому. Свое мнение он озвучил эксклюзивно для Фокуса.

"Важно заметить, что Рождество Христово, оно отмечается 25 декабря. Но по разным календарям, с разницей в 13 дней. Поэтому и появляется такая особенность как 25 декабря и 7 января", — отмечает Иван Верескун.

Священник отмечает, что день празднования Рождества не должен строиться на конфликте и единой правильной точки зрения, когда это делать нет.

"Важно понимать. Вопрос календаря — это вопрос исторический, он решается. Нам важно, не терять себя в этом всем. Потому что Христос родился уже 2 000 лет назад, он уже пришел в этот мир. И когда мы вспомним о том, в каких условиях рождался спаситель, а это были не человеческие условия. Когда мы вспомним, что человечество уже не приняло тогда спасителя", — говорит священник.

По словам Ивана Верескуна, вопрос календарной реформы в церкви это больше вопрос времени и он не должен быть причиной порождения конфликта между верующими и это главное.

"Когда мы сегодня говорим о том, что важно отмечать Рождество в эту дату, или в эту, мы вытесняем Христа из этого события. Мы забываем о нем. А кто же рождается, для чего это рождение? Христос приходит в нашу жизнь, а мы тут спорим в какой день мы будем об этом говорить, а в какой не будем. Это наша проблема и наша беда. Потому что о праздновании Рождества Христова говорят христиане и это событие, на котором тоже выстраивается наше вероучение. Поэтому важно, в данном случае, зафиксировать то, что Христос уже пришел в наш мир и эта дата, она является условной. Вообще событие Рождества Христова невозможно вместить в один какой-то день, или в ряд дней. Это событие всей нашей жизни, так же как и Воскресение Христа, его невозможно отметить за один день. Это событие всей истории христианства",- подчеркнул Иван Верескун.

Рождество

Священник отмечает, что в этой ситуации важно понимать к чему нас призывал Христос, а он говорил так: "По тому узнают, что вы ученики мои, если будете иметь любовь между собою".

Иван Верескун отмечает, что между верующими должно быть взаимопонимание и адекватность.

"Хочу призвать всех к пониманию, к мудрости, к адекватности. Если сегодня получается так, что наше общество в определенной степени разделяется, кто, когда будет отмечать этот праздник. Важно уважать позицию друг друга. Радоваться и поддерживать. Если, мы, например, не празднуем 25 декабря, а празднуем 7 января, то мы можем порадоваться за тех людей, которые празднуют Рождество Христово 25 декабря. Если же наоборот, мы празднуем 25, а 7 не планируем праздновать, мы тоже можем порадоваться за тех людей, у которых будет праздник именно в эту дату. Это не должно становиться проблемой. Это не должно приводить к конфликтам, к спорам на религиозной почве, потому что в этих всех процессах уже не будет Христа", — резюмировал Иван Верескун.

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