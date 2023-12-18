Российского писателя Бориса Акунина объявили в розыск

Писатель Борис Акунин не скрывает свою позицию и публично выступает против войны в Украине. Из-за чего попал в поле зрения правоохранительных органов РФ.

67-летнего российского беллетриста Бориса Акунина, который выступает против путинского режима, внесли в реестр "террористов и экстремистов" и объявили в розыск. Такую информацию сообщили российские СМИ со ссылкой на Российскую Федеральную службу финансового мониторинга.

Сейчас известно, что уголовное дело по статье 280.3 по российскому законодательству против писателя завели еще на прошлой неделе. Борис также был объявлен в розыск. Причиной этому стало то, что писателя обвиняют в публичной дескридетации российских войск.

Также известно, что согласно законодательству, банковские счета писателя будут заморожены. Тем временем в России приостановили продажу и распространение книги писателя Акунина.

Стоит отметить, что сам Акунин живет за пределами России, однако активно выступает против войны на территории Украины.

Конечно, писатель не прошел мимо новости и отреагировал у себя на странице в Фейсбук.

"Хм. Террористы объявили меня террористом. Впрочем, я давно уже не удивляюсь новостям из РФ. Кажется, предыдущим писателем-террористом в России был Степняк-Кравчинский, о котором я недавно писал в романе. Тот, правда, шефа жандармов зарезал. Относительно фейсбука это означает следующее: те, кто живет в РФ, пожалуйста, не ставьте под моими постами ругательства — это в нынешние времена тянет на пособничество", — написал Акунин.

Уже позже он выставил официальный комментарий на своем сайте.

"Хотел я написать что-то пренебрежительное в связи с объявлением меня в РФ террористом — вроде "мне какое дело, кем меня объявляют эти козлы в своей Кущевке?". Но дело не во мне. И это не Кущевка. Это моя несчастная родина, которая попала под власть преступников. Люди, которые там живут — даже те, кто этого еще не осознали — являются заложниками. Что ждет их дальше? Как будто мелкое событие, запрет книг, объявление какого-то там писателя террористом, на самом деле важная веха. Книг в России не запрещали с советских времен. Писателей не обвиняли в терроризме со времен Большого Террора. Это не плохой сон, это происходит с Россией наяву, на самом деле. Берегите себя, не потеряйте себя, если вы в РФ", — написал писатель.

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