Старшая дочь Оли Фреймут показалась на границе с Украиной и сообщила о возвращении на Родину

Дочь Оли Фреймут учится в Америке, где и жила длительное время. Очевидно, девушка приехала на Родину праздновать рождественские праздники.

17-летняя дочь украинской телеведущей, известной в съемках таких программ как "Подъем", "Шоумании", "Кто сверху?", "Ревизора" на "Новом канале" Оли Фреймут, Злата Митчелл, вернулась из Америки в Украину. Первыми фото с родины девушка поделилась на своей странице в инстаграм.

В частности, девушка опубликовала фото из автобуса в ночное время и обозначила на фото свою геолокацию, где видно, что она уже в Украине. Вероятнее всего, фото сделано после того, как автобус прошел таможенный контроль на границе с Польшей.

Такие выводы можно сделать и из-за того, что накануне Злата опубликовала фото из Варшавы. Дочь Фреймут поделилась, что очень устала от изнурительного пути домой. Однако заявила, что очень счастлива быть на родине.

Дочь Оли Фреймут приехала на Родину Фото: https://www.instagram.com/stories/zlata_mitchell/?r=1

"home. exhausted but so so grateful", — написала Злата, что в переводе означает: "Дом. Измотанная, но очень благодарная"

Стоит отметить, что сообщение девушка опубликовала уже почти сутки назад, однако до сих пор не рассказала поклонникам как она добралась домой, а главное с какой целью она все же вернулась. Как вариант, Злата приехала на Родину праздновать рождественские праздники.

Стоит отметить, что звездная мама Златы, Оля Фреймут, вместе с ее братьями и сестрами — 7-летним Валерием и 6-летней Евдокией живут в Великобритании.

