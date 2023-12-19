Принц Уильям срочно вылетел в Кувейт после внезапной смерти эмира

Принц Уэльский прибыл в Кувейт вместе с министром иностранных дел, чтобы выразить соболезнование новому эмиру в связи с кончиной 86-летнего шейха Навафа Аль Ахмада Аль Сабаха.

41-летний принц Уильям прилетел в Кувейт в последнюю минуту с министром иностранных дел Дэвидом Кэмероном. Официальные лица приветствовали обоих, когда они направлялись отдать дань уважения покойному лидеру страны – эмиру Навафу Аль Ахмаду Аль Сабаху. Об этом пишет

Уильям поговорил с шейхом Мешалем аль-Ахмадом ас-Сабахом — новым эмиром — в международном аэропорту Кувейта, где висит картина с изображением покойного шейха Навафа.

Пара, похоже, общалась через переводчиков, выглядя явно опечаленной печальным событием.

Принц Уильям в Кувейте

В 2019 году отец троих детей совершил четырехдневный визит в страну Ближнего Востока и Оман, чтобы почтить исторические связи между Великобританией и странами Персидского залива.

Тур приобрел еще большее значение, поскольку пришелся на 120-летие подписания Договора о дружбе 1899 года между Кувейтом и Великобританией.

Новость о смерти эмира появилась ранее на этой неделе. Кувейтское телевидение прервало трансляцию стихами из Корана непосредственно перед объявлением.

В конце ноября шейх Наваф был доставлен в больницу с неустановленным заболеванием.

Эмир Наваф Аль Ахмад Аль Сабах

Государственные новости ранее сообщали, что в марте 2021 года он отправился в Соединенные Штаты для неустановленного медицинского обследования.

В своем заявлении Дэвид Кэмерон сказал: "С большой скорбью я узнал о смерти Его Высочества эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмада аль-Джабера аль-Сабаха. Он оставил после себя великое наследие – результат долгой и выдающейся карьеры в Министерстве внутренних дел в качестве министра обороны, наследного принца и, позднее, эмира".

Шейх Наваф был приведен к присяге в качестве эмира после смерти в 2020 году своего предшественника, шейха Сабаха Аль Ахмада Аль Сабаха.

Шейх Наваф ранее занимал пост министра внутренних дел и обороны Кувейта, но не считался особенно активным в правительстве за пределами этих сроков.

Тем не менее, он был в основном бесспорным кандидатом на пост эмира, хотя его преклонный возраст заставил аналитиков предположить, что его срок полномочий будет недолгим.

Шейх Мешал Аль Ахмад Аль Джабер, которому сейчас 83 года, считается старейшим наследным принцем в мире. Он собирается занять пост правителя Кувейта.

Кувейт, страна с населением около 4,2 миллиона человек, обладает шестыми по величине в мире известными запасами нефти.

Кувейт был верным союзником США с тех пор, как в 1991 году война в Персидском заливе изгнала оккупационные иракские силы Саддама Хусейна.

В Кувейте находится около 13 500 американских военнослужащих, а также передовой штаб армии США на Ближнем Востоке.

Напомним, шейх Сабах Аль Ахмад Аль Сабах умер в США в 2020 году. Ему был 91 год.