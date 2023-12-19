Андрей Джеджула показал своего 15-летнего сына от Санты Димопулос, который приехал в Украину

Сыну Андрея уже 15 лет. Он 2 года не был в Украине. На видео видно, что он очень похож на своего звездного отца.

48-летний шоумен Андрей Джеджула после скандального развода со второй женой Юлией Леус показал совместное видео со своим старшим сыном, 15-летним Даниэлем, которого ему родила певица Санты Димопулос. Видео с подростком шоумен опубликовал в своем инстаграме.

На видео Андрей показал, как заметно вырос его сын и то, как они вместе готовят ужин. Известно, что Даниэль два года не был в Украине. Однако подписчики шоумена раскритиковали его за то, что он пренебрегает безопасностью сына и привез его в Украину, где идет война.

"Честно не понимаю, когда есть возможность чтобы дети были вдали от этого ужаса, привозить их в Украину, сама живу в Запорожье прифронтовой город, страшно но жить можно, но без детей, это мое личное мнение!", — написала одна из поклонниц.

Однако в комментарии присоединился сын Андрея, который встал на защиту отца и заявил, что это было его добровольным желанием и решением, приехать в Украину к отцу, несмотря на военные действия на ее территории.

Андрей Джеджула с сыном Фото: https://www.instagram.com/djedjula/

Отметим, что Санта и Андрей были в гражданском браке три года (2007-2010). В 2008 году у пары появился общий сын.

Напомним, Джеджула с бывшей женой устроили публичные выяснения отношений и перешли на личности.