Папарацци рассказал историю фото из последнего отпуска принцессы Дианы

В сериале "Корона" рассказали, что Марио Бренну нанял Мохаммед аль-Файед, однако Бренн это отрицает.

В нашумевшем сериале "Корона", который завершился шестым сезоном, был показан эпизод с папарацци, которые буквально преследовали принцессу Диану во время ее последнего отпуска. Она провела его на яхте Мохаммеда аль-Файеда с Доди аль-Файедом. В сериале показывают папарацци Марио Бренна, который сделал фото Дианы и Доди, спровоцировавшие скандал. Но он говорит, что сюжет сериала приукрасил его историю. Об этом пишет NYtimes.

На размытой фотографии, сделанной им в 1997 году, видна женщина в розовом купальнике, обнимающая мужчину в темных очках.

В сериале принцесса Диана флиртует с Доди Файедом на яхте "Джоникал", плывущей по сверкающим водам Средиземного моря.

Диана насмешливо говорит, что ей нравятся мужчины, у которых губы "правильной температуры".

"А у меня правильная температура?", — спрашивает Доди.

"Не знаю, — говорит Диана. — Надо проверить". Затем пара целуется, не подозревая, что всего в нескольких метрах от них на лодке находится Марио Бренна, ловкий итальянский фотограф, с длиннофокусной камерой, направленной на пару.

Один из снимков, сделанный во время последнего отпуска Дианы Фото: Getty Images

Несколько дней спустя снимки принцессы и ее нового кавалера, сделанные Бренной, появляются на первых полосах газет по всему миру. Ранее показано, что его нанял отец Доди, чтобы привлечь внимание к отношениям пары и подтолкнуть их к свадьбе.

Это центральная сцена первой части шестого и последнего сезона королевской драмы Netflix. Однако, как рассказал Бренна в своем интервью, описание далеко не точное.

В электронном письме Энни Сульцбергер, руководитель отдела исследований шоу (она также является сестрой издателя The Times А. Г. Сульцбергера), сказала, что "есть несколько теорий о том, как Бренне удалось найти "Джоникал", пришвартованный где-то в Средиземном море. Но наиболее вероятным, по мнению команды, было то, что один из сотрудников аль-Файеда сообщил Бренне местонахождение яхты.

Но Бренна сказал, что идея о том, что Аль-Файед нанял его, была "абсурдной и полностью выдуманной", и что никто не сливал ему информацию о местонахождении яхты. По его словам, каждое лето в то время он был на Сардинии, чтобы фотографировать известных людей и встреча с Дианой и Доди была просто "большой удачей".

1 августа 1997 года Бренна рассказал, что подошел к яхте Файедов на быстро движущейся надувной лодке после того, как принял блондинку, звонившую по телефону на верхней палубе, за старую знакомую. Подойдя ближе, он был ошеломлен, осознав, что это была принцесса.

Снимок Доди и прицнессы Дианы, сделанный Бренной

Бруно Малка, в то время агент Бренны, который помогал продавать изображения журналу Paris Match, сказал в электронном письме, что, по его мнению, Бренна был знаком с яхтой, но не знал, кто был на борту.

Заметив пару, Бренна сказал, что следующие несколько дней он провел, выслеживая лодку, в том числе забираясь на скалы. С этой возвышенности, примерно в 400 метрах от Дианы, он сделал несколько фотографий обнимающихся Дианы и Доди. По словам Бренны, кадры были размыты потому что из-за жары ему было трудно сфокусироваться.

Тем не менее, он сразу понял, что получил "историческую фотографию", которая решила "его личные и семейные проблемы", так он тогда развелся и "не купался в богатстве".

Он достал отснятую пленку и закопал ее, чтобы она не испортилась на солнце. Так как хотел сделать больше снимков и опасался, что у него украдут камеру конкуренты.

10 августа британский таблоид Sunday Mirror поместил фото Бренны на своей первой странице. "Поцелуй", — гласил заголовок. Вскоре, по словам Бренны, он начал снимки по всему миру. По его словам, за следующие шесть-восемь месяцев он заработал около 1,7 миллиона фунтов стерлингов, или 2,1 миллиона долларов, на своих фотографиях.

Фотографии Бренны — и цену, которую за них заплатили новостные агентства, — вызвали безумие. В 2013 году Джейсон Фрейзер, британский фотограф, который помогал Бренне продавать свои изображения, рассказал The Daily Mail, что после того, как они были опубликованы, в страну прибыло более 2000 фотографов, надеясь получить собственные снимки Дианы и Доди.

"Я чувствовал, что все вышло из-под контроля", — говорил Фрейзер. Спустя несколько недель пара погибла в Париже.

Правда и вымысел: Бренна и его герой в сериале "Корона"

В "Короне" Бренна (в исполнении Энцо Чиленти) объясняет, что если хочешь сделать удачное фото, нужно идти на риск. По его словам, "папарацци приходится вести себя как "охотники… убийцы".

Настоящий Бренна сказал в интервью, что он не разделяет такого мнения о своей работе: "Я не отождествляю себя с термином "убийца". И отметил, что с ним никогда не связывался никто из "Короны", чтобы узнать о его опыте.

Бренна также отмечает, что его фото были сделаны законно, поскольку он снимал "на открытом воздухе, в общественном месте".

Сегодня Бренна живет недалеко от озера Комо в Италии, где, по его словам, он фотографировал таких знаменитостей, как Джордж Клуни, Майли Сайрус и Бейонсе, хотя появление социальных сетей существенно повлияло на его профессию, в том числе на финансовое вознаграждение.

Бренна сказал, что он и его семья наслаждались успехом фотографий в течение августа 1997 года. Но затем Диана умерла. По словам Бренны, когда он услышал эту новость, он не мог в это поверить и заплакал. У него самого было двое детей, поэтому он мог понять, что ее смерть будет означать для сыновей Дианы. Он принял решение "не говорить и не раскрывать ничего об инциденте, пока Уильям и Гарри не достигнут совершеннолетия".

Сама мысль о том, что его изображения "могли способствовать охоте за Дианой и Доди, очевидно, меня огорчает", — говорит Бренна. Но он не думал, что его работа существенно усилила фурор вокруг принцессы.

"Если бы это был не я, кто-то другой наверняка сделал бы эти снимки", — резюмирует он.

Напомним, в сериале "Корона" показали эпизод с нацистской формой принца Гарри. Судя по всему, сценаристы вдохновлялись его мемуарами. Так как там он утверждал, что его на этот проступок вдохновили его брат и Кейт Миддлтон.