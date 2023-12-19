Принцесса Александра Люксембургская ждет первенца

Пара поженилась в апреле 2023 года.

32-летняя принцесса Александра Люксембургская и ее муж, французский бизнесмен Николя Багори, ждут первенца. О беременности королевской особы сообщил Дворец великих герцогов в официальном заявлении.

"Их Королевские Высочества Великий герцог и Великая княгиня с огромной радостью сообщают, что принцесса Александра и господин Николя Багори ждут своего первого ребенка. Роды намечены на весну. Великий Князь, Великая Княгиня вместе с членами обеих семей объединяются в этом великом счастье", – гласит заявление.

Радостные новости о рождении ребенка появились всего через несколько месяцев после того, как Александра вышла замуж за Николя на религиозной церемонии, состоявшейся в церкви Сен-Трофим в Борм-ле-Мимоза фо Франции. Влюбленные связали себя узами брака 29 апреля 2023 года в окружении своей семьи, в том числе великого герцога Анри и великой княгини Марии Терезы, а также братьев и сестер невесты – принца Гийома, принца Феликса, принца Луи и принца Себастьяна.

Свадьба принцессы Александры и Николя Баргори Фото: Getty

Новости об их помолвке попали в заголовки газет в ноябре 2022 года.

Николя Багори, муж принцессы, родился 11 ноября 1988 года. Он вырос в Бретани. Изучив политологию и классику, сейчас занимается созданием социальных и культурных проектов.

Принцесса Александра станет четвертой из детей Великого герцога, у которого появится ребенок. Ее трое братьев уже обзавелись потомством. Так, принц Феликс и его жена принцесса Клер воспитывают принцессу Амали. и принца Лиама, а принц Гийом является отцом принца Франсуа Анри Луиса Мари Гийома и принца Шарля Жана Филиппа Жозефа Мари Гийома.

У принца Луи есть двое сыновей от брака с Тесси Энтони: принц Габриэль Майкл Луи Ронни и принц Ной Этьен Гийом Габриэль Маттиас Ксавье.

Ранее Фокус писал, что брат Кейт Миддлтон впервые показал публике двухмесячного сына Иниго.