Священник объяснил, грех ли физически работать на Рождество Христово

25 декабря православные христиане отмечают большой и светлый праздник — Рождество Христово. Этот день один из самых главных дней в христианской религии, ведь на свет родился Иисус Христос.

Конечно, каждый верный христианин, который чтит веру в Бога всегда задается вопросом, можно ли работать в церковные праздники. Фокус обратился за комментарием к священнику Ивану Верескуну, который разъяснил ситуацию

Грех ли физически работать на Рождество Христово Фото: GettyImages

"По поводу таких моментов, работать, рубить, стирать и тому подобное. Надо сказать, на все есть свое время. В Библии есть такие слова: "Есть время плакать, есть время смеяться, есть время собирать камни, есть время разбрасывать". То есть речь идет о том, если для нас есть важное событие прихода в мир мессии Христа, то мы готовы его разделять с ним. А если у нас есть какие-то бытовые вопросы, то мы похожи на тех людей, которые не приняли Марию, которая собиралась рожать. Не приняли в свой дом, в свое поселение и она вынуждена была из-за человеческих забот идти в поле и там в пещере среди животных рожать Бога, царя мира", — отметил Иван Верескун.

Однако, священник также пояснил, что это не означает, что работать в праздники категорически нельзя.

"Вообще, если человеку приходится работать в праздники, это не должно быть проблемой. Мы всегда мысленно можем обращаться к Богу, благодарить его за все то, что у нас есть, просить поддержки для других, благословлять людей. То есть, это гораздо лучше чем просто портить свое время, зря его проживать, не знать чем заняться, потому что праздник, ничего нельзя делать", — сказал Иван Верескун.

Он также отметил, что главное, что нельзя делать в святой день это грешить.

"В праздник мы не можем делать грехов, зла. Это мы всегда должны держать на контроле. В частности, в праздник мы точно не должны делать греха",- подчеркнул Иван Верескун.

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