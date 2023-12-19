57-летняя Холли Берри продемонстрировала идеальную фигуру на пустынной фотосессии

Судя по фото актрисы, сейчас она находится в Саудовской Аравии.

57-летняя Холли Берри опубликовала новое фото в нижнем белье, продемонстрировав свою идеальную фигуру. Если учесть, что она раньше постила фото и видео со своим бойфрендом Ваном Хантом из Джидды, можно предположить, что новое фото актрисы сделано в пустыне Саудовской Аравии. Об этом пишет Daily Mail.

Берри подписала пост: "Не удалось скрыть эти камни". К слову, на одном из них видно петроглифы (доисторические рисунки), которые являются достопримечательностями пустыни в Саудовской Аравии.

Берри в Саудовской Аравии Фото: Instagram halleberry

Также актрисы порадовала поклонников еще одним великолепным снимком в пустыне, продемонстрировав свои безупречные черты лица.

Она позировала в джипе-кабриолете в бежевом платке на голове, дополнив образ стильными солнцезащитными очками в черной оправе и роскошным кольцом с изумрудом.

Берри в Саудовской Аравии

Подписывая пост, она написала: "Больше радости = меньше ненависти". Вероятно, это был ответ на негативные комментарии под ее постом о Джидде.

Холли Берри и Ван Хант в Джидде

Ранее Берри также рассказала о своем "неспокойном начале" с партнершей по фильму "Мод против Мод" Анджелиной Джоли, хотя она добавила, что это, скорее всего, поможет фильму.

В апреле сообщалось, что Warner Bros. одержала победу в конкурентной борьбе с несколькими студиями за боевик-триллер.

И Берри и Джоли были связаны как со звездами, так и с продюсерами через свои продюсерские компании.

"Начало у нас было непростым, и я думаю, что это сослужит нам хорошую службу в совместном экранном времени", — сказала Берри. Актриса добавила, что она "очень рада работать с другой женщиной и создавать историю с нашей чувствительностью и с нашей точки зрения".

Холли не стала подробно рассказывать о первоначальных разногласиях между ней и Джоли, добавив, что людям придется подождать, чтобы услышать эту историю, но настаивает на том, что это "хорошая история".

Также она отметила, что они с Джоли нашли о чем поговорить.

"Мы много говорили о разводах и бывших. Мы сблизились, скажем так", — сказала актриса, которая также, как и Джоли пережила непростой развод. Также они обе были трижды замужем и трижды развелись.

Ранее Холли была замужем за звездой бейсбола Дэвидом Джастисом (1993–1997), певцом и автором песен Эриком Бене (2001–2005) и Оливье Мартинесом (2013–2016).

Анджелина была замужем за своим партнером по фильму "Хакеры" Джонни Ли Миллером (1996–2000), Билли Бобом Торнтоном (2000–2003) и Брэдом Питтом (2014–2019).

Напомним, ранее Берри сообщила, что ее развод с Мартинесом длился семь лет. При этом в браке с ним она была только три года.