Холли Берри была замечена на свидании после окончательного развода с мужем (фото)

Впервые о новом романе знаменитости стало известно в апреле 2021 года.

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57-летняя американская актриса Холли Берри и ее парень, 53-летний американский певец Ван Хант, отправились на праздничный ужин в Малибу после того, как развод звезды с бывшем мужем Оливье Мартинесом окончательно завершился. Об этом пишет Daily Mail.

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Звездную пару сфотографировали около популярного среди знаменитостей места Nobu Malibu. У Берри и Ханта был повод отпраздновать — актриса завершила развод с бывшим мужем Оливье Мартинесом, спустя семь лет после их расставания.

Звезда "Женщины кошки" была одета в темную куртку, когда она разговаривала с группой людей, ожидающих у камердинера в ресторане. После завершения разговора ее видели на пассажирском сиденье машины.

Тем временем Ван для вечерней прогулки оделся более непринужденно: оливково-зеленая футболка, коричневый берет и дополнил аутфит темной сумкой-мессенджером.

Напомним, Холли Берри уже давно встречается с Ваном Хантом. Она даже опубликовала как-то фото, которое заставило ее поклонников подозревать, что она вышла замуж в четвертый раз. Но актриса сообщила, что это было просто фото и она все еще официально свободна.

Ранее Фокус писал, что Холли Берри окончательно рассталась с Оливье Мартинесом.