Голлі Беррі була помічена на побаченні після остаточного розлучення з чоловіком (фото)

Уперше про новий роман знаменитості стало відомо у квітні 2021 року.

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57-річна американська акторка Голлі Беррі та її хлопець, 53-річний американський співак Ван Хант, вирушили на святкову вечерю в Малібу після того, як розлучення зірки з колишнім чоловіком Олів'є Мартінесом остаточно завершилося. Про це пише Daily Mail.

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Зіркову пару сфотографували біля популярного серед знаменитостей місця Nobu Malibu. У Беррі та Ханта був привід відсвяткувати — акторка завершила розлучення з колишнім чоловіком Олів'є Мартінесом, через сім років після їхнього розставання.

Зірка "Жінки кішки" була одягнена в темну куртку, коли вона розмовляла з групою людей, які чекали у камердинера в ресторані. Після завершення розмови її бачили на пасажирському сидінні машини.

Тим часом Ван для вечірньої прогулянки одягнувся більш невимушено: оливково-зелена футболка, коричневий берет і доповнив аутфіт темною сумкою-месенджером.

Нагадаємо, Голлі Беррі вже давно зустрічається з Ваном Хантом. Вона навіть опублікувала якось фото, яке змусило її шанувальників підозрювати, що вона вийшла заміж вчетверте. Але актриса повідомила, що це було просто фото і вона все ще офіційно вільна.

Раніше Фокус писав, що Голлі Беррі остаточно розлучилася з Олів'є Мартінесом.