Геллі Беррі оголосила, що не виходила заміж вчетверте

Американська акторка відсвяткувала Новий рік на островах зі своїм бойфрендом

55-річна зірка фільмів "Джон Вік" та "Люди Ікс" заспокоїла своїх шанувальників та друзів, заявивши, що не виходила заміж за свого 51-річного бойфренда Вана Ганта під час новорічної відпустки у тропіках. Про це пише Daily Mail.

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Геллі розбурхала своїх підписників, опублікувавши знімок із церкви, на якому вона в короні з квітів цілується зі своїм бойфрендом перед вівтарем.

Фото: Instagram halleberry

"Ну що ж, це офіційно", — написала знаменитість. Багато шанувальників взялися вітати Беррі із заміжжям, причому одним із перших став актор і друг акторки Двейн "Скеля" Джонсон.

Але через кілька днів Геллі спростувала власну заяву, запостивши ще кілька знімків.

"Ми просто повеселилися під Новий рік! Люди явно не свайпають так часто, як ми думали. Дякуємо за добрі побажання, вони справді зворушили наші серця! Тепер це офіційно, інтернет уже не перемогти", — зазначила акторка. Зірка зустрічається з музикантом з осені 2020 року.

Проте Ван та Геллі розсекретили свої стосунки лише у квітні 2021 року. До Ганта акторка була тричі заміжня — за спортсменом Девідом Джастісом, за музикантом Еріком Бене та актором Олів'є Мартінесом.

Також вона п'ять років зустрічалася із фотомоделлю Габріелем Обрі. У Геллі двоє дітей – 15-річна дочка Нала від Обрі та восьмирічний син Маттео від Мартінеса.