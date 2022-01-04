Холли Берри объявила, что не выходила замуж в четвертый раз

Американская актриса отпраздновала Новый год на островах со своим бойфрендом

55-летняя звезда фильмов "Джон Уик" и "Люди Икс" успокоила своих поклонников и друзей, заявив, что не выходила замуж за своего 51-летнего бойфренда Вана Ханта во время новогоднего отпуска в тропиках. Об этом пишет Daily Mail.

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Холли взбудоражила своих подписчиков, опубликовав снимок из церкви, на котором она в короне из цветов целуется со своим бойфрендом перед алтарем.

Фото: Instagram halleberry

"Ну что ж, это официально", — написала знаменитость. Многие поклонники принялись поздравлять Берри с замужеством, причем одним из первых стал актер и друг актрисы Дуэйн "Скала" Джонсон.

Но спустя несколько дней Холли опровергла собственное заявление, запостив еще несколько снимков.

"Мы просто повеселились под Новый год! Люди явно не свайпают так часто, как мы думали. Спасибо за добрые пожелания, они действительно тронули наши сердца! Теперь это официально, Интернет уже не победить", — отметила актриса. Звезда встречается с музыкантом с осени 2020 года.

Однако Ван и Холли рассекретили свои отношения только в апреле 2021 года. До Ганта актриса была трижды замужем — за спортсменом Дэвидом Джастисом, за музыкантом Эриком Бене и актером Оливье Мартинесом.

Также она пять лет встречалась с фотомоделью Габриэлем Обри. У Холли двое детей – 15-летняя дочь Нала от Обри и восьмилетний сын Маттео от Мартинеса.