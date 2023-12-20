3 главных мифа о простуде и гриппе, которые могут разрушить ваше здоровье

В холодное время года едва ли кому-то удастся избежать простуды и гриппа, поэтому важно знать о всех мифах, которые могут только усугубить течение болезни.

Когда наступает сезон простуды и гриппа, мы часто думаем, что мы эксперты, учитывая, сколько раз болели в своей жизни. Но оказывается, некоторые распространенные представления о профилактике и лечении вовсе не соответствуют науке. Об этом пишет Prevention.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Миф №1: Большие дозы витамина С помогут предотвратить простуду

Фото: Freepik

Добавки с витамином С широко рекламируются как средства, предотвращающие простуду, но исследования показывают, что для большинства людей положительный эффект ограничен. Испытания, показавшие, что витамин С снижает риск простуды, проводились на марафонцах и лыжниках, а не на обычных людях. Фактически, высокие дозы витамина "могут вызвать изжогу, тошноту, головные боли и даже камни в почках", — говорит врач семейной медицины Дженнифер Джонсон, "Если вы придерживаетесь диеты, включающей фрукты и овощи, вам не нужны добавки", — говорит Адам Ратнер, доктор медицинских наук. Лучший способ оставаться здоровым — "практиковать полезные для здоровья привычки, такие как физические упражнения, управление стрессом, сон, хорошее питание, тщательное мытье рук и избегать скоплений людей", — говорит доктор Джонсон.

Миф №2: Вы можете простудиться, если выйдете на улицу без куртки

Простуда часто случается в холодную погоду, но не потому, что тело замерзает. Ошибочное мнение, вероятно, связано с тем фактом, что сухой зимний воздух (через который вирусы легче передаются) и низкие температуры заставляют людей находиться в помещении вместе с кашляющими и чихающими родственниками и коллегами. "Взрослые могут ожидать от двух до трех респираторных инфекций в год, а дети, вероятно, получат от 10 до 12", — говорит доктор Джонсон. Зимой на улице одевайтесь теплее, чтобы избежать обморожений и переохлаждений, и чувствовать себя комфортно, но простуда не должна вас беспокоить.

Миф №3: Молочные продукты ухудшают простуду

Фото: Freepik

Действительно, во время простуды выработка слизи резко возрастает, но в этом не виноваты молоко или другие молочные продукты. Согласно обзору, опубликованному в Архиве детских заболеваний BMJ, густая жидкость, которая покрывает рот и горло, когда вы простужены и пьете молоко, скорее всего, представляет собой смесь молока и слюны во рту. Выработка слюны увеличивается во время простуды, потому что это одна из первых линий защиты: ваш организм использует сопли, чтобы вымывать вирусы из носа и пазух, а также отфильтровывать вещества, которые вы вдыхаете, а ее антитела помогают нейтрализовать вирусы. Если вам не нравится ощущение молока в горле во время болезни, отдайте предпочтение чаю или обычной воде, советует доктор Джонсон, поскольку вам нужно много жидкости. Еще одна причина, по которой все же не стоит отказываться от молочных продуктов: это хороший источник кальция и белка, а холодный йогурт или мороженое будут полезны при боли в горле.

Напомним, когда простуда или грипп лишают вас энергии и аппетита, эти продукты помогут вам улучшить свое самочувствие и смягчить неприятные симптомы.

Ранее Фокус писал о том, что, добавив в свой рацион продукты способствующие укреплению иммунитета, вы перенесете сезон холодов и простуд без больничных.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.