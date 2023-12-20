Эксперт сказал, что Меган Маркл должна сделать, чтобы ее приняли обратно в королевскую семью

Экс-актриса и принц Гарри покинули "Фирму" в 2020 году.

Королевская семья могла бы встретить Меган Маркл с распростертыми объятиями, но есть одно условие. Об этом пишет Daily Express.

Королевский биограф и эксперт Том Куинн говорит, что несмотря на большое напряжение между Сассекскими и королевской семьей Великобритании, бывшую американскую актрису в будущем могут снова принять родственники ее мужа.

"Я думаю, возможно, что Меган может вернуться, но я думаю, что ей физически придется жить в Англии, и ей придется очень тихо начать делать то, что королевская семья умеет лучше всего", — считает эксперт.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

"Я не думаю, что она может вернуться, если хочет извинений или если хочет, чтобы королевская семья полностью изменилась", — добавил Куинн.

Эксперт подчеркнул, что это вряд ли произойдет.

Принц Гарри и Меган Маркл отошли от королевской жизни в 2020 году, когда собрали вещи и переехали в Калифорнию в поисках уединения.

С тех пор супруги выпустили ряд проектов, в которых подробно рассказывается об их борьбе с королевской жизнью, в частности, мемуары сына короля Чарльза III "Запасной", их скандальное интервью с Опрой Уинфри, а также документальный сериал от Netflix "Гарри и Меган".

Куинн также утверждал, что герцоги Сассекские делают последнюю отчаянную попытку попасть под милость королевской семьи до Рождества.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

"Я подозреваю, что, поскольку Гарри начинает понимать, что он нуждается в королевской семье больше, чем королевская семья нуждается в нем, он вполне может попытаться снова наладить отношения, когда мы приближаемся к Рождеству", — отмечает биограф.

Члены "Фирмы" обычно празднуют Рождество в Сандрингеме, однако Сассекские не присоединяются к семье последние три года.

Напомним, принца Гарри с его женой назвали неудачниками года в Голливуде.

Также Фокус писал об особом подарке от принца Гарри и Меган Маркл королю Чарльзу ІІІ на рождественские праздники.