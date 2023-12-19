Меган Маркл раскрыла, что есть в списке желаний принца Арчи

Мама двоих детей подчеркнула, что мечту сына не выполнит.

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Меган Маркл рассказала, о чем мечтает ее четырехлетний сын Арчи, однако не получит этого. Об этом пишет People.

Супруга принца Гарри призналась, что их наследник является заядлым фотографом и даже попросил дорогой фотоаппарат в качестве рождественского подарка.

Герцогиня Сассекская поделилась списком рождественских желаний Арчи во время сессии вопросов и ответов после специального показа короткометражного фильма Netflix "После".

Бывшая актриса объяснила, что ее сына вдохновил Мисан Гарриман, известный нигерийский фотограф, который сделал несколько семейных снимков герцога и герцогини Сассекских.

Меган Маркл с сыном Арчи Фото: Archie Harrison Mountbatten-Windsor/Facebook

"Вдохновение глубокое", — рассказала мама двоих детей.

"Наш 4-летний сын, — прежде чем исправиться, — 4,5-летний сын — он говорил: "Нет, мне не 4. Мне — полтора... Мисан показывал ему, как фотографировать, когда он был с нами в последний раз, и я купила Арчи фотоаппарат, и он сказал: "Но это не Leica, как у Мисана", — вспомнила она со смехом.

Невестка короля Великобритании Чарльза III добавила, что даже на Рождество Арчи не получит дорогой подарок.

Просьба кажется интересным выбором для Арчи, поскольку его отец имеет давнее отвращение к камерам и папарацци, особенно после смерти его матери, принцессы Дианы, в результате ДПТ в Париже.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Отметим, что камеры Leica могут стоить сотни тысяч гривен.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл стали одними из главных неудачников Голливуда 2023 года.

Также Фокус писал о появлении Меган Маркл на публике с браслетом-подарком от короля Чарльза ІІІ.