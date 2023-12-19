Меган Маркл розкрила, що є в списку бажань принца Арчі

Мама двох дітей наголосила, що мрію сина не виконає.

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Меган Маркл розповіла, про що мріє її чотирирічний син Арчі, проте не отримає цього. Про це пише People.

Дружина принца Гаррі зізналася, що їхній спадкоємець є завзятим фотографом і навіть попросив дорогий фотоапарат як різдвяний подарунок.

Герцогиня Сассекська поділилася списком різдвяних бажань Арчі під час сесії запитань і відповідей після спеціального показу короткометражного фільму Netflix "Після".

Колишня акторка пояснила, що її сина надихнув Місан Гарріман, відомий нігерійський фотограф, який зробив кілька сімейних знімків герцога та герцогині Сассекських.

Меган Маркл із сином Арчі Фото: Archie Harrison Mountbatten-Windsor/Facebook

"Натхнення глибоке", — розповіла мама двох дітей.

"Наш 4-річний син, — перш ніж виправитися, — 4,5-річний син — він казав: "Ні, мені не 4. Мені — півтора… Місан показував йому, як фотографувати, коли він був з нами востаннє, і я купила Арчі фотоапарат, і він сказав: "Але це не Leica, як у Місана", — пригадала вона зі сміхом.

Невістка короля Великобританії Чарльза ІІІ додала, що навіть на Різдво Арчі не отримає дорогий подарунок.

Прохання здається цікавим вибором для Арчі, оскільки його батько має давню огиду до камер і папараці, особливо після смерті його матері, принцеси Діани, внаслідок ДПТ у Парижі.

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Фото: Archewell Foundation

Зазначимо, що камери Leica можуть коштувати сотні тисяч гривень.

Нагадаємо, принц Гаррі та Меган Маркл стали одними з головних невдах Голлівуду 2023 року.

Також Фокус писав про появу Меган Маркл на публіці з браслетом-подарунком від короля Чарльза ІІІ.