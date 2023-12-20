Меган Маркл снялась в рекламе кофейни (видео)

Герцогиня Сассекская три года назад инвестировала в кофейную компанию, которую теперь рекламирует.

Жена принца Гарри Меган Маркл решила вспомнить актерское прошлое и снялась в новой рекламе кофейной компании Clevr. Герцогиня Сассекская предстала в роли стажера, пакующего заказы, готовящего горячие напитки и работающего за компьютером в цифровом отделе. Соответствующее видео появилось на странице заведения в Instagram.

Маркл, которая с 2020 года является инвестором модного бренда овсяного латте, фигурирует в рекламе в массовке, в то время как генеральный директор и соучредитель Ханна Мендоса ходит по штаб-квартире компании и благодарит команду за всю их тяжелую работу в 2023 году.

"Так благодарна за огромную любовь и поддержку в этом году — спасибо за то, что помогли нам сохранить и процветать в мечтах о любви к латте!", – говорит она.

Маркл подтвердила три года назад, что она инвестировала нераскрытую сумму в Clevr Brands, которая предлагает ассортимент латте в форме порошка. И примерно в то же время бывшая высокопоставленная королевская особа использовала свои связи для продвижения компании, которая была основана в январе 2019 года под управлением генерального директора Ханны Мендосы, отправив корзину продуктов своей соседке Опре Уинфри. Та похвасталась подарком в сети.

В начале года герцогиня посетила компанию, а в ноябре поделилась восторженным пятизвездочным обзором продукции.

"Один из моих любимых способов начинать и заканчивать каждый день", – отметила она.

Clevr базируется в Санта-Барбаре, Калифорния. Меган наткнулась на него, по-видимому, пробуя суперпродуктовый кофе в 2017 году, когда основатель продавал его во временном магазине, прежде чем создать домашнюю смесь, которую она сейчас продает.

Он также находится недалеко от Монтесито, где живут Гарри и Меган.

В заявлении для Fortune, подтверждающем инвестиции в 2019 году, Меган сказала:

"Эти инвестиции направлены на поддержку страстной женщины-предпринимателя, которая отдает приоритет развитию сообщества наряду со своим бизнесом". Я горжусь тем, что инвестирую в стремление Ханны к поиску этических ингредиентов и созданию продукта, который лично мне нравится и отражает целостный подход к здоровью. Я верю в нее и верю в ее компанию".

Мендоса подтвердила инвестиции Меган.

"Предпринимателям нужно финансирование, но им также нужны консультанты, которые глубоко заботятся о том, что они строят. Я благодарна, что нашла и то и другое в герцогине Сассекской. Ее страсть к тому, что мы создаем, ощутима, и я не могу себе представить более тесного партнерства. Мы с нетерпением ждем предстоящего сотрудничества", – в свою очередь сказала Мендоса.

Поддержка бренда Меган стала ее первой государственной инвестицией с тех пор, как они с Гарри покинули королевскую жизнь в 2020 году.

Ранее Фокус писал, что Меган Маркл и принц Гарри названы в числе главных неудачников Голливуда 2023 года.