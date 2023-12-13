Меган Маркл и принц Гарри выпустили милый видеоролик, пытаясь спасти свою карьеру и репутацию

Гарри и Меган выпустили видео в котором они обнимают ветеранов, собираю сумки для нигерийских школьниц и делают селфи с фанатами.

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Принц Гарри и Меган Маркл, которым по прогнозам экспертов, так и не удастся стать настолько влиятельными персонами в США, как им хотелось, а также пробиться в Голливуд, выпустили красивый видеоролик об успехах своего фонда Archewell. Примечательно, но ролик был опубликован через несколько часов после виде с Кейт Миддлтон и ее детьми, которые собирали вещи для неимущих в банке одежды. Об этом пишет Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл выпустили видео, демонстрирующее влияние их фонда Archewell в 2023 году, всего через несколько часов после того, как принцесса Уэльская поделилась своим клипом в детском банке с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Ролик принца Гарри и Меган Маркл

Гарри и Меган поделились одноминутным видеороликом, в котором показаны люди, которым их фонд помогал на протяжении 2023 года. Они делились подобными видеороликами и раньше, но обычно не раньше января.

Этот релиз, выпущенный всего через несколько часов после того, как Кейт похвалили за милые кадры с детьми в Виндзорском детском банке, сейчас вызвал недоумение у журналистов.

Ролик Кейт Миддлтон

В видео Гарри и Меган показано, как они обнимают ветеранов, собирают сумки для школьниц в Нигерии и делают селфи с десятками поклонников.

Это произошло на фоне того, что эксперты по бренду предупредили о кончине "Бренда Сассекс" после того как вышла книга Омида Скоби "Финал" и книга мемуаров самого принца.

Герцогиня Сассекская недавно подписала контракт с мегаагентом Уильяма Морриса Индевора (WME) Ари Эмануэлем, среди клиентов которого Дуэйн "Скала" Джонсон, Серена Уильямс и другие знаменитости, но, как сообщается, WME передумала иметь дело с Меган.

Новое великолепное видео, безусловно, является попыткой показать пару как глобальных игроков и поставить их в центр внимания.

В ролик включены кадры визита Меган в фонд Fisher House Foundation в Лос-Анджелесе, визиты в Нью-Йорк для выступления на саммите по психическому здоровью и поездки в школу Marcy Lab в Бруклине в течение 2023 года.

На снимке также показаны рабочие, восстанавливающие детскую площадку в Увальде, штат Техас, после резни, в результате которой в 2022 году погиб 21 человек, в том числе 19 детей.

В другом ролике, снятом в августе, Гарри и Меган звонят молодым предпринимателям и сообщают им, что инициативы, которыми они руководят, получили долю в размере 2 миллионов долларов в виде грантов.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: RTYPF

На блестящих кадрах также запечатлена очаровательная Меган, ведущая панельную дискуссию на фестивале Всемирного дня психического здоровья, что ознаменовало их первое личное мероприятие для Archewell.

Гарри и Меган также опубликовали 25-страничный отчет о деятельности их фонда.

В отчете также поясняется, что эта пара "предана простой, но глубокой миссии – проявить себя и творить добро".

"Наша работа, особенно в этом году, основана на укреплении сообщества и реагировании на нужды тех, кто в этом нуждается, несмотря на меняющиеся проблемы, с которыми мы сталкиваемся в современном мире", — сказано в отчете.

В нем поясняется, что фонд помог предоставить 3176 часов психологической поддержки с учетом травм пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии, а также помог более чем 2500 девочкам в Нигерии получить медицинские средства и пройти медицинское обучение.

Другие достижения включают поддержку недавно переселенных афганских женщин.

Напомним, недавно Меган Маркл появилась на красной дорожке гала-концерта Variety "Сила женщин", где она рассказала, что готовит новые проекты вместе с мужем.