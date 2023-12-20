Мадонна рассказала, как два дня провела в коме из-за сложной болезни

Мадонна призналась, что сама не верила, что выйдет живой из больницы.

65-летняя певица Мадонна откровенно рассказала, как двое суток провела в искусственной коме и едва не оказалась на "том свете". Об этом певица рассказала во время недавнего концерта в Бруклине, пишет CNN.

В частности, певица вспомнила, как летом оказалась в больнице, из-за инфекции. Как выяснилось, она была введена в "индуцированную кому".

"Сегодня вечером в этой комнате есть несколько очень важных людей, которые были со мной в больнице. Есть одна очень важная женщина, которая потащила меня в больницу. Я даже не помню. Я потерял сознание на полу ванной комнаты, я очнулся в отделении реанимации"", — сказала Мадонна,

Мадонна рассказала, что пробыла в искусственной коме двое суток (48 часов).

Также певица призналась, что когда врачи вывели ее из комы в комнате рядом с ней были все шестеро детей и пошутила, что ей едва не пришлось умереть, чтобы ее дети собрались в одной комнате.

Отметим, что певица имеет единственную родную дочь 27-летнюю Лурдес и родного сына 23-летнего Рокко. Кроме этого, она стала матерью для четырех приемных детей — 18-летнего Дэвида, 17-летней Мерси Джеймс и 11-летних близнецов Эстер и Стеллы.

Мадонна призналась, что сама не ожидала, что выйдет живой из больницы. Врачи также были удивлены выздоровлению Мадонны.

Певица также рассказала, что спасло ее жизнь.

"Если вы хотите знать мой секрет, и вы хотите знать, как я выдержал и как я выжил, я думала: "Я должна быть рядом со своими детьми". Я должна выжить ради них", — сказала она тогда.

Напомним, в июне 2023 года стало известно, что певица Мадонна попала в реанимацию. Как выяснилось в организме звезды развилась серьезная бактериальная инфекция.