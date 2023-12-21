Почему мы поправляемся зимой: 5 основных причин, почему вы набираете вес

Зимой сложнее поддерживать вес в норме и связано это с различными факторами, которые могут способствовать набору веса. Вот некоторые из наиболее распространенных причин, на которые следует обратить внимание.

Зима приносит с собой ощущение уюта и тепла. От уютных пледов до дымящихся кружек с чаем и вкусных пирогов — этот сезон может предложить массу удовольствий. И конечно же, праздники – это просто вишенка на торте. Но одним из недостатков зимы является то, что многие люди становятся склонными к увеличению веса. Давайте рассмотрим некоторые причины зимнего набора веса. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Снижение физической активности

Фото: Freepik

Зимой довольно холодно и более короткий световой день. Это может ограничить наше времяпрепровождение на свежем воздухе, что приводит к снижению общей физической активности и способствует увеличению веса. По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Ч. Чана, физическая активность не только помогает поддерживать здоровый вес, но и снижает риск сердечных заболеваний, диабета и других хронических заболеваний. Здоровому человеку рекомендовано не менее 150 минут активности умеренной интенсивности в неделю или 75 минут активности высокой интенсивности в неделю.

Гормональные изменения

Зимой могут наблюдаться гормональные колебания, особенно из-за сокращения светового дня. Это может нарушить циркадный ритм, что приведет к увеличению выработки мелатонина и серотонина — гормонов, связанных со сном, настроением и регуляцией аппетита. Такие изменения уровня гормонов могут повысить у человека тягу к калорийной пище, что потенциально может привести к перееданию и увеличению веса.

Повышенное потребление калорий

Фото: Freepik

Зима – пора праздничных торжеств и застолий. Это время, когда семья и друзья собираются и наслаждаются высококалорийной едой и напитками. В это время холодная погода также может вызвать тягу к теплой жирной пище, в которой может быть много калорий и углеводов, что усугубляет проблемы с набором веса. В такое время важно не только практиковать осознанное питание, но и следить за размером порций. Осознанно подходите к выбору продуктов питания, а также ограничьте количество еды.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Advances in Nutrition, употребление больших порций, особенно высококалорийных продуктов, связано с увеличением общего потребления пищи и последующим увеличением веса.

Недостаточный уровень витамина D

Дефицит витамина D наиболее распространен зимой. Это связано с уменьшением воздействия солнечного света в течение зимнего сезона. Некоторые исследования показывают, что низкий уровень витамина D, также известного как витамин солнца, может быть связан с увеличением веса у некоторых людей. Однако взаимоотношения между ними сложны и не до конца установлены. Таким образом, хотя решение проблемы дефицита витамина D важно для общего состояния здоровья, его прямое влияние на увеличение веса остается темой текущих исследований.

Потребление алкоголя

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Из-за большого количества праздников зимой, люди могут пить больше алкоголя. Более холодная погода и длинные ночи также могут вызывать частые желания расслабиться, что приводит к употреблению алкогольных напитков. Однако важно отметить, что алкогольные напитки часто содержат много калорий, а также провоцируют сильный голод, что приводит к перееданию и выбору менее здоровой пищи. Это может нарушить контроль веса.

Чтобы контролировать вес зимой, крайне важно отдать приоритет сбалансированному питанию с упором на цельные продукты. Необходимо следить за порциями и практиковать осознанное питание. Кроме того, необходимо оставаться активным, регулярно выполняя упражнения в помещении или на открытом воздухе. Не забывайте достаточно пить, так как часто вы можете путать жажду с голодом.

Напомним, эти продукты помогут стабилизировать уровень сахара и похудеть.

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