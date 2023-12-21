Ева Мендес публично поддержала мужа Райана Гослинга (видео)

С момента встречи на съемочной площадке фильма "Место под соснами" в 2011 году супруги практически не появлялись на публике вместе.

49-летняя американская актриса Ева Мендес и Райан Гослинг, 43, стараются хранить свои отношения подальше от общественности и красных дорожек, но они всегда поддерживают друг друга публично. Накануне звезда экрана поздравила возлюбленного с выходом рождественской версии его хита "I'm Just Ken".

Исполнитель роли Кена в фильме Греты Гервиг "Барби" вместе с музыкальным продюсером Барби Марком Ронсоном объявили, что звезда "Ла-Ла Ленд" вернется в образе Кена с новым исполнением хита "I'm Just Ken" специально для праздничного сезона.

Райан Гослинг

Ева Мендес опубликовала видео, отметив в подписи: "Мой муж и @iammarkronson делают это настолько хорошо, что уже даже не смешно".

Райан Гослинг

"Очень благодарна @iammarkronson за то, что заставил моего мужа делать больше музыки. Dead Man's Bones — моя любимая группа .... когда я впервые услышала, как поет Райан, мое сердце взорвалось", — добавила Ева.

Звездная пара вместе с 2011 года. Они воспитывают двух дочерей — Эсмеральду Амаду и Амаду Ли. В конце 2022 года стало известно, что Райан и Ева заключили брак.

Напомним, Марго Робби и Райан Гослинг посетили публичное мероприятие.

Также Фокус писал о редкой прогулке Евы Мендес и Райана Гослинга.